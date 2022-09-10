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Чимаев повел себя не профессионально, но Фергюсон спас ситуацию

Бой Нейта Диаза и Хамзата Чимаева не состоится, шведского бойца чеченского происхождения заменит Тони Фергюсон.
Чимаев повел себя не профессионально, но Фергюсон спас ситуацию
10 сентября 2022 09:49
автор: Артур Гичунцев
автор фото: UFC

Что произошло с Хамзатом Чимаевым?

Он просто провалил взвешивание. Потасовка с Кевином Холландом — это ерунда, поединок с Нейтом Диазом должен был состояться, но Хамзат Чимаев умудрился не согнать более трех килограммов. Разумеется, что Нейт Диаз отказался от такой сомнительной авантюры, снявшись с поединка. Все очень просто. Если на взвешивании вес Чимаева был не семьдесят семь, а восемьдесят килограммов, то к бою он набрал бы еще около восьми, а Диаз никогда много не гонял. В день боя их разница в весе будет совсем критичной. Турнир UFC 279 теряет главный бой и становится не таким смотрибельным. Ситуацию спасает Тони Фергюсон, к нему можно относится совершенно по-разному, но никто не будет отрицать, что он настоящий профессионал. Просто представьте — «Эль-Кукуй» готовился под одного соперника, а получил другого за сутки до боя.

«Эль-Кукуй» против «Стоктонского гангстера»

Этот бой гораздо интереснее предыдущего. Нас ждет настоящее олдскульное противостояние, локти Тони против убойной двойки Нейта и никаких замесов после боя.

Титульные амбиции Хамзата Чимаева

Сейчас о них можно забыть. Он откровенно не готов, именно морально. Пусть побьет пару топов, но сначала научится делать вес и не ставить подобные события на грань срыва.

источник: «Советский спорт»
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