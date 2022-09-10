«Борз» его быстро финиширует. Прогноз на поединок Чимаева и Холланда

Бойцы узнали о поединке меньше чем за сутки. Хамзат Чимаев поругался с Кевином Холландом в сети. Американский боец предложил ему сбрить бороду. Конфликт перерос в потасовку, в которой сошлись не менее ста человек, а потом «Борз» не смог сделать вес. Нейт Диаз отказался от боя с ним и будет драться с Тони Фергюсоном, а Хамзата Чимаева свели с Кевином Холландом. Будет действительно жарковато, а это отличный повод для пари! Получайте Джекпоты, независимо от его результатов, всего одной ставки хватит для участия в розыгрыше 50 призов каждый день! Призовой фонд грандиозной акции – 450 миллионов рублей, присоединяйтесь к клубу победителей!

Турнир стартует 11 сентября в 01:00 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 05:00 по московскому времени. Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры и эксперты отдают свое предпочтение Хамзату Чимаеву. Многие из нас вообще не знают кто же такой Кевин Холланд… Американский боец не входит в топ-15 лучших полусредневесов UFC. Ему двадцать девять лет, он довольно универсален, имеет нокаутирующий удар и хороший грэпплинг. Сейчас в его статистике двадцать три победы и семь поражений. Стоит отметить, что он никогда не был нокаутирован, но и с яркими топами фактически не бился.

Борьба — сильная сторона шведского бойца чеченского происхождения. Хамзат Чимаев никогда не проигрывал, а это серьезный козырь. Он будет делать акцент на борьбу и добивание в партере, что у него получается очень здорово. Остается вопрос с кардио, но очень сомнительно, что поединок дойдет до судейского решения. У Хамзата Чимаева есть серьезный вопрос к Кевину Холланду и он постарается решить его максимально быстро и жестко. Победа не приблизит Хамзата Чимаева к титулу, но позволит реализовать свои претензии в честном поединке. Понятно, что Кевину Холланду терять просто нечего и он идет в ва-банк, поставив все на свою победу, которая моментально добавит ему популярности и введет в топ. Мотивация у обоих бойцов просто зашкаливает, но мы считаем, что Хамзат Чимаев победит техническим нокаутом в первом раунде. В таких поединках многое зависит от удачи. Болельщикам также стоит ее испытать вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите Колесо фортуны и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.