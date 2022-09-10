Двойка против убойных локтей. Прогноз на бой Фергюсона и Диаза

В этом поединке прекрасно все! Нас ждет настоящее олдскульное противостояние. «Эль-Кукуй» против «Стоктонского гангстера». Разве это не бой мечты? Оба бойца очень любят трештокинг, но сейчас они проявляют максимальное уважение. Диаз и Фергюсон находятся не на самой лучшей стадии своей карьеры и любой срыв боя для них фатален.

Скучно не будет — это точно. Кстати, борьбу заказывали? Ее тоже может не быть. Нейт Диаз будет работать в стандартной манере и попытается отправить Тони Фергюсона в нокаут, его работа будет на дистанции, а «Эль-Кукуй» включит локти, но для этого нужно сближение. Противостояние будет стратегическим… Тони может рассечь лицо Нейта и ждать когда врач остановит поединок, если не будет нокаутирован первым. Крови будет достаточно, слабонервным лучше не включать телевизор в этот момент. До судейского решения это сражение не дойдет.

Турнир стартует 11 сентября в 01:00 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 05:00 по московскому времени. Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Нейт Диаз в последнем бою уступил Леону Эдвардсу единогласным решением судей. На его счету двадцать три победы и тринадцать поражений.

Тони Фергюсон в последнем бою был нокаутирован Майклом Чендлером во втором раунде. На его счету двадцать пять побед и семь поражений.