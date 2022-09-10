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Абдуллаев перевесил Страффона. RCC Boxing Promotions в Челябинске пройдет уже завтра

11 сентября в Челябинске перед 7500 зрителями на арене «Трактор» состоится грандиозный турнир по профессиональному боксу. Шоу возглавит противостояние Заура Абдуллаева (15-1, 9 КО) и бывшего чемпиона мира, мексиканца Хованни Страффона (24-4, 17 КО).
Абдуллаев перевесил Страффона. RCC Boxing Promotions в Челябинске пройдет уже завтра
10 сентября 2022 15:48
автор: Антон Купреченков
автор фото: RCC

Заур Абдуллаев подходит к поединку после громкой победы над легендой бокса, Хорхе Линаресом, а теперь ему предстоит доказать, что это была не случайность.

В со-главной паре встретятся непобежденный россиянин Вадим Туков (7-0, 2 КО) и Брайан Дэмиэн Чавес (14-2, 5 КО) из Аргентины. Оба входят в общемировой топ-100, так что противостояние обещает быть очень интригующим.

Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания и прошел стердаун. Заур Абдуллаев перед главным боем показал на весах 62,5 кг, а его соперник оказался немного легче — 62,25 кг. Вадим Туков и Брайан Дэмиэн Чавес показали разницу в триста граммов — 72,3 и 72 кг соответственно.

Посмотреть поединки можно будет в прямом эфире на телеканале UDAR, а также на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing и в группе «Вконтакте»: RCC Boxing Promotions.

Результаты взвешивания

1 пара 6х3 мин, до 72,6 кг

77,4 кг | Илья Очкин (7-2, 3 КО), Экибастуз, Казахстан

75,8 кг | Андрей Томащук (4-17, 2 КО), Челябинск, Россия

2 пара 8х3 мин, свыше 90,7 кг

103 кг | Георгий Юновидов (5-0, 3 КО), Ростов-на-Дону, Россия

102,3 кг | Виктор Чварков (2-8), Гомель, Республика Беларусь

3 пара 8х3 мин, до 90,7 кг

90,9 кг | Денис Савицкий (4-0-1, 3 КО), Иркутск, Россия

90,5 кг | Игорь Вильчицкий (6-4, 1 КО), Москва, РоссияТОгда,

4 пара 6х3 мин, до 57,2 кг

58,1 кг | Иван Чирков (8-0), Челябинск, Россия

58,1 кг | Павел Гунченко (2-0), Новокузнецк, Россия

5 пара 8х3 мин, до 61,2 кг

61,9 кг | Вильдан Минасов (7-1, 4 КО), Миасс, Россия

62,0 кг | Карен Маргарян (4-1-2, 1 КО), Нижний Новгород, Россия

6 пара 10х3 мин, до 59 кг

59,88 кг | Мухаммад Якубов (18-1, 10 КО), Екатеринбург, Россия

59,1 кг | Карлос Даниэль Кордоба (15-7, 3 КО), Трес Арройос, Аргентина

7 пара 10х3 мин, до 72,6 кг

72,3 кг | Вадим Туков (7-0, 2 КО), Ростов-на-Дону, Россия

72 кг | Брайан Дэмиэн Чавес (14-2, 5 КО), Сан-Мигель, Аргентина

8 пара 10х3 мин, до 61,2 кг

62,5 кг | Заур Абдуллаев (15-1, 9 КО), Екатеринбург, Россия

62,25 кг | Хованни Страффон (24-4-1, 17 КО), Мехико, Мексика

источник: «Советский спорт»
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