Чимаев и Диаз задушили своих соперников. Результаты UFC 279

В США состоялся турнир UFC 279, в главном поединке вечера Нейт Диаз провел гильотину Тони Фергюсону в четвертом раунде.

Гильотина от Диаза

Нейт Диаз в очередной раз доказал, что является настоящим мастером своего дела. Бой с Тони Фергюсоном начался в стойке и проходил довольно ровно, но Нейт начал перебивать «Эль-Кукуя», доставая своими двойками. Диаз постоянно шел вперед и попадал. В четвертом раунде Тони изрядно наполучал и полез в борьбу, в стиле Конора Макгрегора, осуществив весьма корявый проход в ноги. «Стоктонский гангстер» именно этого и ждал, поймав своего соперника в гильотину и заставив его сдаться в четвертом раунде. Великолепная победа. После боя Диаз заявил, что завершает свою карьеру в UFC. Стоит отметить, что Тони Фергюсон сдался от удушающего приема впервые в своей карьере.

UFC

Победа Чимаева

Бой получился очень быстрым. Хамзат Чимаев сразу оказался за спиной Кевина Холланда, свалил его и провел удушение Д'арс, финишировав оппонента в первом раунде, но не стоит сильно восхищаться его победой, не будем забывать, что Кевин Холланд — откровенный ноунейм. Ждем поединков Чимаева с более серьезными соперниками.

UFC

Технические результаты UFC 279

Предварительный кард:

Йохан Лайнесс победил Дэриана Уикса раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);

Элис Рид победила Мелиссу Мартинез единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Хеили Алатенг победил Чада Энхелигера единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Норма Дюмонт Виана победила Даниэль Вульф единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-26).

Крис Барнетт победил Джейка Коллье техническим нокаутом во втором раунде);

Денис Тюлюлин победил Джейми Пикетта техническим нокаутом во втором раунде;

Жаилтон Алмейда победил Антона Туркалджа удушающим приёмом в первом раунде;

Джулиан Эроса победил Хакима Даводу единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Основной кард:

Джонни Уокер победил Иона Куцелабу удушающим приёмом в первом раунде;

Ирэн Алдана победила Мэйси Чиассон техническим нокаутом в третьем раунде;

Дэниел Родригез победил Ли Джинглианга раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);

Хамзат Чимаев победил Кевина Холлэнда удушающим приёмом в первом раунде.

Главный поединок вечера:

Нэйт Диаз победил Тони Фергюсона удушающим приёмом в четвёртом раунде..