СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Чимаев и Диаз задушили своих соперников. Результаты UFC 279

В США состоялся турнир UFC 279, в главном поединке вечера Нейт Диаз провел гильотину Тони Фергюсону в четвертом раунде.
Чимаев и Диаз задушили своих соперников. Результаты UFC 279
11 сентября 2022 10:44
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

В США состоялся турнир UFC 279, в главном поединке вечера Нейт Диаз провел гильотину Тони Фергюсону в четвертом раунде.

Гильотина от Диаза

Нейт Диаз в очередной раз доказал, что является настоящим мастером своего дела. Бой с Тони Фергюсоном начался в стойке и проходил довольно ровно, но Нейт начал перебивать «Эль-Кукуя», доставая своими двойками. Диаз постоянно шел вперед и попадал. В четвертом раунде Тони изрядно наполучал и полез в борьбу, в стиле Конора Макгрегора, осуществив весьма корявый проход в ноги. «Стоктонский гангстер» именно этого и ждал, поймав своего соперника в гильотину и заставив его сдаться в четвертом раунде. Великолепная победа. После боя Диаз заявил, что завершает свою карьеру в UFC. Стоит отметить, что Тони Фергюсон сдался от удушающего приема впервые в своей карьере.

UFC

Победа Чимаева

Бой получился очень быстрым. Хамзат Чимаев сразу оказался за спиной Кевина Холланда, свалил его и провел удушение Д'арс, финишировав оппонента в первом раунде, но не стоит сильно восхищаться его победой, не будем забывать, что Кевин Холланд — откровенный ноунейм. Ждем поединков Чимаева с более серьезными соперниками.

UFC

Технические результаты UFC 279

Предварительный кард:

Йохан Лайнесс победил Дэриана Уикса раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);

Элис Рид победила Мелиссу Мартинез единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Хеили Алатенг победил Чада Энхелигера единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Норма Дюмонт Виана победила Даниэль Вульф единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-26).

Крис Барнетт победил Джейка Коллье техническим нокаутом во втором раунде);

Денис Тюлюлин победил Джейми Пикетта техническим нокаутом во втором раунде;

Жаилтон Алмейда победил Антона Туркалджа удушающим приёмом в первом раунде;

Джулиан Эроса победил Хакима Даводу единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Основной кард:

Джонни Уокер победил Иона Куцелабу удушающим приёмом в первом раунде;

Ирэн Алдана победила Мэйси Чиассон техническим нокаутом в третьем раунде;

Дэниел Родригез победил Ли Джинглианга раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);

Хамзат Чимаев победил Кевина Холлэнда удушающим приёмом в первом раунде.

Главный поединок вечера:

Нэйт Диаз победил Тони Фергюсона удушающим приёмом в четвёртом раунде..

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Чимаев и Диаз задушили своих соперников. Результаты UFC 279
Чимаев и Диаз задушили своих соперников. Результаты UFC 279
В США состоялся турнир UFC 279, в главном поединке вечера Нейт Диаз провел гильотину Тони Фергюсону в четвертом раунде.
11.09.2022 10:44
ММА
автор: Антон Купреченков
Абдуллаев перевесил Страффона. RCC Boxing Promotions в Челябинске пройдет уже завтра
Абдуллаев перевесил Страффона. RCC Boxing Promotions в Челябинске пройдет уже завтра
11 сентября в Челябинске перед 7500 зрителями на арене «Трактор» состоится грандиозный турнир по профессиональному боксу. Шоу возглавит противостояние Заура Абдуллаева (15-1, 9 КО) и бывшего чемпиона мира, мексиканца Хованни Страффона (24-4, 17 КО).
10.09.2022 15:48
ММА
автор: Антон Купреченков
Двойка против убойных локтей. Прогноз на бой Фергюсона и Диаза
Двойка против убойных локтей. Прогноз на бой Фергюсона и Диаза
11 сентября Тони Фергюсон и Нейт Диаз возглавят турнир UFC 279.
10.09.2022 10:49
ММА
автор: Антон Купреченков
«Борз» его быстро финиширует. Прогноз на поединок Чимаева и Холланда
«Борз» его быстро финиширует. Прогноз на поединок Чимаева и Холланда
11 сентября состоится бой между Хамзатом Чимаевым и Кевином Холландом, который станет со-главным событием UFC 279.
10.09.2022 10:37
ММА
автор: Антон Купреченков
Чимаев повел себя непрофессионально, но Фергюсон спас ситуацию
Чимаев повел себя непрофессионально, но Фергюсон спас ситуацию
Бой Нейта Диаза и Хамзата Чимаева не состоится, шведского бойца чеченского происхождения заменит Тони Фергюсон.
10.09.2022 09:49
ММА
автор: Артур Гичунцев
Бой Чимаева и Диаза на грани срыва. Дана Уайт в шоке, будет ли бой?
Бой Чимаева и Диаза на грани срыва. Дана Уайт в шоке, будет ли бой?
Потасовки, отмена конференции, все это новые реалии UFC. Нейт Диаз и Хамзат Чимаев дают жару.
09.09.2022 23:47
ММА
автор: Антон Купреченков
«Нейт вернется с победой». Джулианна Миллер о поединке Диаза и Чимаева
«Нейт вернется с победой». Джулианна Миллер о поединке Диаза и Чимаева
Бой состоится 11 сентября.
09.09.2022 08:04
ММА
автор: Антон Купреченков
Новый выпуск конференции «Нашего дела»: Мурад Легенда против Вадим Вадимыча
Новый выпуск конференции «Нашего дела»: Мурад Легенда против Вадим Вадимыча
Сегодня эксклюзивно на RUTUBE вышел очередной выпуск «Нашего дела».
08.09.2022 18:42
ММА
автор: Антон Купреченков
«Каждый бой для меня важен»: Заур Абдуллаев и Джованни Страффон провели открытую тренировку
«Каждый бой для меня важен»: Заур Абдуллаев и Джованни Страффон провели открытую тренировку
Сегодня в Челябинске состоялась открытая тренировка обладателя титула WBC Silver Заура Абдуллаева и экс-чемпиона мира по версии IBO Джованни Страффона. Боксеры разделят ринг уже в это воскресенье — бой станет главным событием турнира RCC Boxing Promotions (основана Русской медной компанией).
08.09.2022 15:08
ММА
автор: Антон Купреченков
Победа или увольнение. Будем ли мы ставить на Тони Фергюсона?
Победа или увольнение. Будем ли мы ставить на Тони Фергюсона?
11 сентября в рамках турнира UFC 279 легковесу Тони Фергюсону будет дан последний шанс, если он уступит китайскому спортсмену Ли Джинлиангу, то его могут уволить из UFC.
07.09.2022 22:43
ММА
автор: Антон Купреченков
Диас на прощание «гильотинировал» Фергюсона, а Чимаев задушил Холланда. Итоги UFC 279
В Лас-Вегасе прошел очередной турнир UFC, расписание которого организаторам пришлось экстренно перекраивать.
«Надеюсь, разберутся те, кто должен». Ахметов — на вопрос, убил ли судья «Краснодар» в матче с ЦСКА
Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов подвел итоги матча 9-го тура РПЛ, в котором его новая команда уступила бывшей - ЦСКА (1:4), пропустив три гола с пенальти.
РПЛ — Российская Пенальти-Лига! Как ЦСКА разгромил «Краснодар» благодаря трем 11-метровым
В матче 9-го тура РПЛ армейцы с крупным счетом победили «быков» (4:1) и догнали «Зенит», у которого есть игра в запасе.
Первый турнир в России, золото Щербаковой в танцах и растущая «эмиграция». Что нового в фигурном катании
В «Мегаспорте» завершился первый турнир российского сезона-2022/23 – открытое первенство Москвы. В число его победителей вошла фигуристка по имени Анна Щербакова, выступавшая… в танцах на льду.
Товарняк раздора! Почему России, скорее всего, не дадут сыграть с боснийцами в Питере
Еще не состоявшийся контрольный матч сборной России против Боснии и Герцеговины вызвал нешуточный скандал.
«Армейцы забьют на мяч или два больше». Прогноз Ловчева на матч ЦСКА — «Краснодар»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы в одном из центральных матчей 9-го тура РПЛ (10 сентября, 17:30).
В теннисе Большуновых у нас, увы, нет. Как Хачанов проиграл полуфинал жизни на US Open
На турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке Карен Хачанов в четырех партиях потерпел поражение от норвежца Каспера Рууда. Российских игроков на US Open-2022 больше не осталось.
Попан послушал каппера и оформил виннинг-стрик. Букмекерский словарь для чайников
«Плеймейкер» разбирает сленг, на котором общаются клиенты букмекерских компаний.
Джанаев «спас» москвичей от разгрома? Как «Динамо» потерпело первое поражение в сезоне
В стартовом матче 9-го тура РПЛ «Сочи» обыграл бело-голубых 2:1.
Чимаев нокаутирует Диаса после массовой драки «из-за бороды Хамзата». Расклады и лучшие ставки на UFC 279
11 сентября в Лас-Вегасе пройдет очередной турнир UFC, в главном бою которого сойдутся звезды полусреднего веса Нейт Диас и Хамзат Чимаев. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других противостояниях бойцовского вечера.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика