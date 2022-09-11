«Стоктонская двойка» — феномен и история ММА

Нейт Диаз одержал впечатляющую победу над Тони Фергюсоном и покинул UFC, сегодня мы поговорим о его коронном ударе.

Нейт Диаз заявил, что покидает UFC. Возможно, что он станет развивать свой промоушен, который недавно зарегистрировал или перейдет в другую лигу. Мы же поговорим о технических моментах его бокса, а именно о «Стоктонской двойке».

Что же в ней такого необычного?



UFC

Нейт Диаз толком никогда не работал длинными сериями, но всегда использовал удар правой и левой рукой — двойку. Используя свои антропометрические данные. Несколько раз он финишировал своих оппонентов, но ее главная суть не в этом.

«Стоктонская двойка» постоянно совершенствовалась и ее цель менялась. Количество переходило в качество. Популярность пришла к ней в первом поединке Нейта Диаза и Конора Макгрегора. «Стоктонский гангстер» постоянно доставал Макгрегора именно этой двойкой, нанося ему хороший урон, ирландец устал получать и пошел в борьбу, где был задушен. В поединке с Тони Фергюсоном мы наблюдали аналогичную ситуацию. Диаз вынудил «Эль-Кукуя» осуществить проход в ноги, поймав в гильотину и задушив. Основная цель «Стоктонской двойки» — нанести урон и заставить противника совершать ошибки, что прекрасно получалось!

UFC

В статистике легендарного Нейта Диаза двадцать четыре победы и тринадцать поражений.