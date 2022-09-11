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Суровый бокс. В Челябинске состоялся турнир RCC Boxing Promotions

Боксерский вечер в Челябинске, организованный 11 сентября RCC Boxing Promotions (основана Русской медной компанией), привлек внимание всех любителей бокса уровнем организации и качеством поединков.
Суровый бокс. В Челябинске состоялся турнир RCC Boxing Promotions
11 сентября 2022 20:44
автор: Павел Мхеидзе
автор фото: RCC

ШОУ — КАК ИСКУССТВО

Сделать из ледовой арены боксерскую это надо очень постараться, и организаторы справились на отлично. Обилие света, звука, эффектные появления боксеров на фоне многометровых экранов с футуристическим изображением песчаного пейзажа — шоу удалось. В перерывах между боями к услугам посетителей был предоставлен весь спектр классических развлечений, краеугольным камнем которых был автомат по проверке силы удара.

АНДЕРКАРД, КОТОРОГО ЖДАЛИ

Возвращение большого бокса в Челябинск ознаменовалось двумя важными для местных жителей событиями — целых два уроженца города выступили в ринге, Иван Чирков и Вильдан Минасов. Оба одержали убедительные победы. Чирков закончил бой досрочно, угол его соперника Павла Гунченко сдался в 4 раунде, а Минасов отправил Карена Маргаряна на канвас на 2 минуте 25 секунде первого раунда. Обе победы вызвали ликование среди пятитысячной аудитории в зале.

ЯРКОЕ НАЧАЛО

Основной кард открыл 8-раундовый поединок бойца из Екатеринбурга Мухаммада Якубова против Карло Даниэля Кордобы из Аргентины, в весовой категории до 59 килограммов. Бой начался в энергичной манере, соперники атаковали и контратаковали с завидным энтузиазмом, но ближе к концу раунда стало очевидно, что помимо энтузиазма у Якубова есть точность и сила в ударах, а вот Карло похвастаться тем же не мог. Так Мухаммад и повёл поединок, нагружая аргентинца, то джебами, то кроссами, иногда атакуя мощными хуками, каждое попадание которых зал радостно приветствовал. Кордоба не сдавался, уворачивался с переменным успехом, пытался дать сдачи, но без успеха. В 6 раунде Якубов поймал соперника на встречном движении и уронил аргентинца на колено, однако Карлос собрался с силами и встал до конца отсчета рефери. Поняв, что шансов нет, Кордоба стал вести себя неподобающе — входил в клинч и хватал соперника за ноги, с непонятной целью, за что и был наказан рефери. В итоге аргентинец выдержал все, что ему гостеприимно выдал екатеринбуржец, продержался до финального гонга, после которого было объявлено очевидное и единогласное решение судей — победу одержал Мухаммад Якубов.

СО-ГЛАВНЫЙ БОЙ

Основной бой вечера предварил 10-раундовый поединок Вадима Тукова из Ростова-на-Дону против Брайана Дэмиена Чавеса из Аргентины, в весовой категории до 72,6 килограммов. Россиянин с первых секунд показал, кто в ринге хозяин, отогнав соперника к канатам, где начал расправляться с ним, отрабатывая по всем уровням. Аргентинец вырвался из плотного прессинга, но особого сопротивления оказать так и не смог. Дальше Вадим все время жёстко прессинговал, казалось, что Чавес вот-вот будет повержен, но... Нет. В третьем раунде Брайан, после впечатляющего удара, на долю секунды коснулся пола, но тут же всем своим видом показал, что это не более чем случайность. В четвертом раунде Чавес получил боковой в печень и сел на канвас, но почти сразу встал и продолжил поединок. В 6 раунде аргентинец снова получил по многострадальной печени, и уже не смог подняться в отведенное время.

RCC

ГЛАВНЫЙ БОЙ

Основное событие вечера — 10-раундовое противостояние в весовой категории до 61,2 килограммов, мексиканца Джованни Страффона и екатеринбуржца Заура Аблуллаева. Первый раунд начался с разведки с обеих сторон, лишь под конец Заур активизировался и атаковал, вынудив соперника уйти в защиту, которую российский боец регулярно пробивал. Каждая удачная атака екатеринбуржца встречалась радостными криками зрителей, которые регулярно начинали скандировать «Заур! Заур!» Второй раунд прошел при явном преимуществе Абдуллаева, однако в третьем раунде Страффон собрался и начал довольно успешно давить. Четвёртый раунд прошёл в жёстком противостоянии — попеременно, то один, то другой боксер взрывались градом ударов, но Заур был более успешен, пару раз шокировав мексиканца так, что тот немного поплыл, но закончить атаки у Абдуллаева не получалось. В пятом раунде россиянин вновь прессинговал, изредка встречаемый контратаками, которые, по сути, не представляли особой опасности. Поняв явное преимущество Заура, угол Страффона принял решение окончить бой. Итог — победа Абдуллаева техническим нокаутом.

источник: «Советский спорт»
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