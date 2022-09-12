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Что дальше с Тони Фергюсоном? Смог бы он одолеть Хабиба?

Что ждет легковеса UFC Тони Фергюсона? Как он планировал драться с Нурмагомедовым? Отвечаем на извечные вопросы фанатов ММА.
Что дальше с Тони Фергюсоном? Смог бы он одолеть Хабиба?
12 сентября 2022 08:14
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Тони Фергюсон проиграл пятый поединок подряд. Что будет дальше? Его еще не уволили, Дана Уайт всегда хорошо относится к своим ветеранам. Сейчас «Эль-Кукуй» спас турнир UFC 279, заменив не сделавшего вес Чимаева и показав неплохой бой. Да, он снова уступил, но не был нокаутирован и пока остается в организации. Через некоторое время ему дадут соперника, который будет значительно ниже его в рейтинге, а потом еще одного. Два боя — это его максимум, но в первом поединке нужно не улететь в очередной нокаут, а иначе президент UFC будет вынужден сохранить его здоровье, освободив от контракта.

UFC

Бой с Хабибом

На протяжении многих лет, отдельные болельщики утверждают, что пиковый Тони Фергюсон одолел бы Хабиба Нурмагомедова, но это звучит смешно. У Тони никогда не было никаких шансов. Россиянин финишировал бы его досрочно. Нейт Диаз стал первым бойцом, который смог засабмитить «Эль-Кукуя», поймав его на довольно примитивную гильотину. «Орёл» же любит более креативные приемы. Что сейчас, что раньше — Хабиб Нурмагомедов смог бы одолеть Тони Фергюсона, сделав это без особых проблем.

В статистике Тони Фергюсона двадцать пять побед и восемь поражений.

источник: «Советский спорт»
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Что дальше с Тони Фергюсоном? Смог бы он одолеть Хабиба?
Что дальше с Тони Фергюсоном? Смог бы он одолеть Хабиба?
Что ждет легковеса UFC Тони Фергюсона? Как он планировал драться с Нурмагомедовым? Отвечаем на извечные вопросы фанатов ММА.
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