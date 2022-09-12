Хасбик подписал контракт с UFC

Известный российский блогер Хасбулла Магомедов давно пользуется благосклонностью президента UFC Даны Уайта. Стало известно, что Хасбик стал частью промоушена на ближайшие пять лет. Нет, драться он не будет, но UFC планирует сделать на его имени неплохой хайп и в очередной раз поднять свои рейтинги. Хасбик будет участвовать в пиар-мероприятиях, комментировать бои и делать прогнозы. Кстати, нашлось много недовольных таким решением промоушена, но очень сомнительно, что их кто-то будет слушать.

Источник фото: UFC

Хасбулла Магомедов очень известен и популярен среди бойцов всего мира, многие общаются с ним на регулярной основе. Хасбик испытывает проблемы с гормоном роста и выглядит как ребенок. Кстати, недавно он вызвал на бой Конора Макгрегора. Будет очень интересно посмотреть на их личную встречу на одном из турниров UFC.