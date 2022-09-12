СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Хасбик подписал контракт с UFC

Драться он не будет, но поможет компании с пиаром и будет участвовать в различных мероприятиях.
Хасбик подписал контракт с UFC
12 сентября 2022 15:02
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Известный российский блогер Хасбулла Магомедов давно пользуется благосклонностью президента UFC Даны Уайта. Стало известно, что Хасбик стал частью промоушена на ближайшие пять лет. Нет, драться он не будет, но UFC планирует сделать на его имени неплохой хайп и в очередной раз поднять свои рейтинги. Хасбик будет участвовать в пиар-мероприятиях, комментировать бои и делать прогнозы. Кстати, нашлось много недовольных таким решением промоушена, но очень сомнительно, что их кто-то будет слушать.

Источник фото: UFC

Хасбулла Магомедов очень известен и популярен среди бойцов всего мира, многие общаются с ним на регулярной основе. Хасбик испытывает проблемы с гормоном роста и выглядит как ребенок. Кстати, недавно он вызвал на бой Конора Макгрегора. Будет очень интересно посмотреть на их личную встречу на одном из турниров UFC.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Хасбик подписал контракт с UFC
Хасбик подписал контракт с UFC
Драться он не будет, но поможет компании с пиаром и будет участвовать в различных мероприятиях.
12.09.2022 15:02
ММА
автор: Антон Купреченков
Что дальше с Тони Фергюсоном? Смог бы он одолеть Хабиба?
Что дальше с Тони Фергюсоном? Смог бы он одолеть Хабиба?
Что ждет легковеса UFC Тони Фергюсона? Как он планировал драться с Нурмагомедовым? Отвечаем на извечные вопросы фанатов ММА.
12.09.2022 08:14
ММА
автор: Антон Купреченков
Суровый бокс. В Челябинске состоялся турнир RCC Boxing Promotions
Суровый бокс. В Челябинске состоялся турнир RCC Boxing Promotions
Боксерский вечер в Челябинске, организованный 11 сентября RCC Boxing Promotions (основана Русской медной компанией), привлек внимание всех любителей бокса уровнем организации и качеством поединков.
11.09.2022 20:44
ММА
автор: Павел Мхеидзе
«Стоктонская двойка» — феномен и история ММА
«Стоктонская двойка» — феномен и история ММА
11.09.2022 12:53
ММА
автор: Антон Купреченков
Чимаев и Диаз задушили своих соперников. Результаты UFC 279
Чимаев и Диаз задушили своих соперников. Результаты UFC 279
В США состоялся турнир UFC 279, в главном поединке вечера Нейт Диаз провел гильотину Тони Фергюсону в четвертом раунде.
11.09.2022 10:44
ММА
автор: Антон Купреченков
Абдуллаев перевесил Страффона. RCC Boxing Promotions в Челябинске пройдет уже завтра
Абдуллаев перевесил Страффона. RCC Boxing Promotions в Челябинске пройдет уже завтра
11 сентября в Челябинске перед 7500 зрителями на арене «Трактор» состоится грандиозный турнир по профессиональному боксу. Шоу возглавит противостояние Заура Абдуллаева (15-1, 9 КО) и бывшего чемпиона мира, мексиканца Хованни Страффона (24-4, 17 КО).
10.09.2022 15:48
ММА
автор: Антон Купреченков
Двойка против убойных локтей. Прогноз на бой Фергюсона и Диаза
Двойка против убойных локтей. Прогноз на бой Фергюсона и Диаза
11 сентября Тони Фергюсон и Нейт Диаз возглавят турнир UFC 279.
10.09.2022 10:49
ММА
автор: Антон Купреченков
«Борз» его быстро финиширует. Прогноз на поединок Чимаева и Холланда
«Борз» его быстро финиширует. Прогноз на поединок Чимаева и Холланда
11 сентября состоится бой между Хамзатом Чимаевым и Кевином Холландом, который станет со-главным событием UFC 279.
10.09.2022 10:37
ММА
автор: Антон Купреченков
Чимаев повел себя непрофессионально, но Фергюсон спас ситуацию
Чимаев повел себя непрофессионально, но Фергюсон спас ситуацию
Бой Нейта Диаза и Хамзата Чимаева не состоится, шведского бойца чеченского происхождения заменит Тони Фергюсон.
10.09.2022 09:49
ММА
автор: Артур Гичунцев
Бой Чимаева и Диаза на грани срыва. Дана Уайт в шоке, будет ли бой?
Бой Чимаева и Диаза на грани срыва. Дана Уайт в шоке, будет ли бой?
Потасовки, отмена конференции, все это новые реалии UFC. Нейт Диаз и Хамзат Чимаев дают жару.
09.09.2022 23:47
ММА
автор: Антон Купреченков
«Алкоголь, поцелуи и мини-юбки — вне нашей культуры!» К чему готовиться болельщикам на ЧМ-2022 в Катаре
До чемпионата мира по футболу остается чуть больше двух месяцев. «Плеймейкер» рассказывает, как вести себя фанатам в Катаре в ноябре - декабре 2022 года.
«Печально, что кроме ЦСКА конкурентов у «Зенита» нет». Элвер Рахимич — об интригах РПЛ
Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне один из тренеров сборной Боснии и Герцеговины Элвер Рахимич высказался о Федоре Чалове, Хорхе Карраскале, Лиге чемпионов и Fan ID.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 12.09.2022: на кону 2 850 000 рублей!
12 сентября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Коронация в Нью-Йорке! Как Карлос Алькарас стал чемпионом US Open и первой ракеткой мира
В финале последнего в этом году турнира «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас обыграл Каспера Рууда из Норвегии – 3:1. Благодаря этой победе 19-летний Алькарас возглавил и рейтинг лучших теннисистов мира.
Непобедимый Карпин уже третий, а «Спартак» — снова середняк. Как «Ростов» отгрузил четыре мяча обескровленным красно-белым
В 9-м туре РПЛ дончане дома победили красно-белых (4:2), набрали 19 очков и поднялись на третье место.
Олимпийский чемпион Артур Далалоян — о медиафутболе, хоккее, «Динамо» и Париже-2024
Олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике Артур Далалоян принял участие в организованном «Лигой Ставок» футбольном турнире блогерских команд «Liga Bloggers Cup» и рассказал «Плеймейкеру» о работе комментатором, планах выступить на следующих летних Играх и своих болельщицких предпочтениях.
Ферстапенн теперь еще и король Монцы! Итоги Гран-при Италии
Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен на «Ред Булле» еще больше упрочил лидерство в нынешнем сезоне «Формулы-1», впервые в карьере выиграв гонку в Монце.
«Пока это не про меня, но кто знает…» Алина Загитова — о возможном бое с Ольгой Бузовой
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила организованный «Лигой Ставок» футбольный турнир блогерских команд «Liga Bloggers Cup» и рассказала «Плеймейкеру» о дне сегодняшнем и планах на будущее.
Нет света в конце туннеля! Как «Локомотив» подарил «Факелу» первую победу и продолжил путь в тупик
В Воронеже железнодорожники уступили в матче 9-го тура РПЛ - 0:2.
«Не хочу, чтобы эта сказка заканчивалась!» Звезда «Амкала» Гасилин — о Медиалиге, Головине и «Зените»
Нападающий команды блогеров «Амкал» Алексей Гасилин во время турнира «Liga Bloggers Cup» в Лужниках рассказал «Плеймейкеру» о дружбе с Александром Головиным и мечте сыграть с «Зенитом» в финале Кубка России.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика