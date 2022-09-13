«Борз» снова уверенно победил. Кто следующий для Хамзата Чимаева?

Пауло Коста

Экс-претендент UFC на титул в среднем весе Пауло Коста попросил Дану Уайта поставить его против Хамзата Чимаева, но непонятно в каком весе может произойти такой поединок. Чимаев и Коста ругаются в сети и постоянно выдвигают взаимные обвинения. Сейчас бойцу тридцать один год, а в его статистике четырнадцать побед и два поражения.

Колби Ковингтон

Тридцатичетырехлетний американец занимает вторую строчку рейтинга лучших полусредневесов UFC, а Хамзат Чимаев третью. Ковингтон — универсал с хорошим таймингом и кардио, а именно дыхания не хватает Чимаеву. Их бой видится наиболее логичным. В статистике Колби Ковингтона семнадцать побед и три поражения.

Победитель реванша между Камару Усманом и Леоном Эдвардсом

Дана Уайт топит за Хамзата Чимаева и может дать ему бой с победителем реванша между Усманом и Эдвардсом. Кто-то скажет, что рано, но почему бы и нет? Хотя, есть один нюанс, для боев такого уровня Чимаеву нужно научиться делать свой вес, а пока говорить о таком масштабе просто рано.

UFC Хамзат Чимаев

В статистике Хамзата Чимаева двенадцать побед и ни одного поражения.