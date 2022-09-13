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Джейк Пол еще не побил Сильву, а уже нацелен на Диаза

Блогер Джейк Пол эмоционально отреагировал на уход Нейта Диаза из UFC и решил его побить.
Джейк Пол еще не побил Сильву, а уже нацелен на Диаза
13 сентября 2022 11:29
автор: Антон Купреченков
автор фото: Соцсети Джейка Пола

Скандальный блогер и псевдо-боксер Джейк Пол бурно отреаигировал на заявление полусредневеса Нейта Диаза о завершении своей карьеры в UFC:

«Я выбью из этого «гангстера» весь «Стоктон!». Сейчас я сосредоточен и настраиваюсь на свой поединок, который состоится 29 октября. Мне предстоит сразиться с очень сильным соперником. Все понимают, что Андерсон Сильва — серьезный парень но у него нет никаких шансов. Джейк Пол — новая эра мирового бокса, а потом я нокаутирую Диаза».

Соцсети Джейка Пола

Пол давно пытается спровоцировать Нейта Диаза, заострить его внимание на себе. «Стоктонский гангстер» стал свободным агентом и его дальнейшая карьера выглядит туманно, но Джейк Пол знает, что Нейту нужны хорошие гонорары. Блогер подыскивает известных бойцов, которые уже перестали драться на серьезном уровне и предлагает им биться по правилам бокса, но с одним условием — победит он. А как иначе объяснить его «триумфальные» выступления против топовых бойцов ММА? Нейт Диаз не очень похож на такого спортсмена, но Джейк Пол попытается, соблазн очень велик. Только представьте: Джейк Пол уворачивается от «Стоктонской двойки» и отправляет «гангстера» в нокаут…

источник: «Советский спорт»
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