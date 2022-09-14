Bellator официально анонсировал реванш между Кармуш и Веласкес

Bellator решил провести реванш между действующей чемпионкой организации в наилегчайшем весе Лиз Кармуш и экс-чемпионкой Джулианной Веласкес. Их первый бой состоялся в апреле. Кармуш победила техническим нокаутом в четвертом раунде. Многие считают, что остановка была преждевременной, а Веласкес требовала отменить результат.

ПРИЧИНА ОРГАНИЗАЦИИ РЕВАНША

Bellator переживает не самый лучший период, увольнения россиян и отсутствие систематических ивентов. Все это привело к имиджевым потерям. Нужны громкие бои, поэтому реванш и объявлен, у этого боя есть история. Президента Bellator Скотта Кокера интересует не спортивная составляющая, а иначе реванш уже давно бы анонсировали. Сейчас он просто пытается создать продукт, который заинтересует зрителя. Например, российская спортсменка Диана Авсарагова идет на серии из трех побед в Bellator и не имеет поражений, но титульный бой ей пока не дают. Хотя, она же из России, а в Bellator наших соотечественников не особо жалуют. В общем, будем смотреть реванш. Веласкес постарается доказать, что ее единственное поражение в профессиональной карьере произошло совершенно случайно.

Фото: Bellator

В статистике Джулианы Веласкес одиннадцать побед и одно поражение.

В рекорде Лиз Кармуш семнадцать побед и семь поражений.