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Bellator официально анонсировал реванш между Кармуш и Веласкес

Лиз Кармуш и Джулиана Веласкес оспорят титул Bellator в наилегчайшем весе 9 декабря.
Bellator официально анонсировал реванш между Кармуш и Веласкес
14 сентября 2022 19:12
автор: Антон Купреченков
автор фото: Bellator

Bellator решил провести реванш между действующей чемпионкой организации в наилегчайшем весе Лиз Кармуш и экс-чемпионкой Джулианной Веласкес. Их первый бой состоялся в апреле. Кармуш победила техническим нокаутом в четвертом раунде. Многие считают, что остановка была преждевременной, а Веласкес требовала отменить результат.

ПРИЧИНА ОРГАНИЗАЦИИ РЕВАНША

Bellator переживает не самый лучший период, увольнения россиян и отсутствие систематических ивентов. Все это привело к имиджевым потерям. Нужны громкие бои, поэтому реванш и объявлен, у этого боя есть история. Президента Bellator Скотта Кокера интересует не спортивная составляющая, а иначе реванш уже давно бы анонсировали. Сейчас он просто пытается создать продукт, который заинтересует зрителя. Например, российская спортсменка Диана Авсарагова идет на серии из трех побед в Bellator и не имеет поражений, но титульный бой ей пока не дают. Хотя, она же из России, а в Bellator наших соотечественников не особо жалуют. В общем, будем смотреть реванш. Веласкес постарается доказать, что ее единственное поражение в профессиональной карьере произошло совершенно случайно.

Фото: Bellator

В статистике Джулианы Веласкес одиннадцать побед и одно поражение.

В рекорде Лиз Кармуш семнадцать побед и семь поражений.

источник: «Советский спорт»
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