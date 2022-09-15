Дацик против Емельяненко. Где и когда смотреть и кто победит?

ПОЕДИНОК СОСТОИТСЯ В МОСКВЕ И БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ПО БОКСЕРСКИМ ПРАВИЛАМ.

Оба бойца находятся в форме, которая далеко от пика. Вячеслав Дацик недавно бился с Джеффом Монсоном и не смог его финишировать, показав весьма скучный поединок. Александр Емельяненко заявлял, что он активно тренируется и готовится, но все его слова вызывают определенные сомнения. У этого боя есть одна проблема — он может отмениться в любой момент и организаторы несут серьезные риски. Если говорить о спортивной составляющей, то она находится на очень низком уровне. Вячеслав Дацик — нокаутер, а вот Александр Емельяненко давно растерял свою мощь, его удар стал очень слабым для тяжеловеса и он толком не имеет никакого кардио, не держит удар… Его минусы можно перечислять долго, а есть ли плюсы? Да, один — опыт, вот его он точно не потерял. Какого-то экшена ожидать точно не стоит. Сомнительно, что бой завершится досрочно, нас будет ожидать решение судей, но это если Емельяненко готовился, а иначе он улетит в нокаут уже на первых минутах боя. В этом поединке, с большой долей вероятности, победит Вячеслав Дацик.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР

Мероприятие начнется 24 сентября в 18 часов по московскому времени и будет доступно в прямом эфире на официальном канале Hardcore Boxing в YouTube.