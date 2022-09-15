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Мурада «Легенда» снова в деле. Очередной выпуск поп-ММА промоушена вышел в RUTUBE

Сегодня эксклюзивно на RUTUBE вышел новый выпуск боев «Нашего Дела». Мартан Мурадов, один из самых популярных рефери ММА, выступил в роли бойца. Мурад «Легенда» и Вадим Вадимыч завершили свою историю конфликта в клетке.
Мурада «Легенда» снова в деле. Очередной выпуск поп-ММА промоушена вышел в RUTUBE
15 сентября 2022 17:49
автор: Антон Купреченков
автор фото: «Наше дело»

Состоялся долгожданный бой Мурада «Легенды» и Вадим Вадимыча. Весь первый раунд тактика Мурада заключалась в быстром проходе в ноги соперника и переводе в партер. Второй раунд для Вадима сложился неудачно. Мурад неоднократно забирал инициативу, а Вадим ничего не мог сделать. Третий раунд был самым интересным. Все началось по сценарию второго раунда: Мурад зажимал Вадим Вадимыча у сетки и наносил удары, на что Вадим пытался отвечать, но безуспешно. В конце раунда Вадим сам перевел уставлего Мурада в партер и начал добивание, после чего перешёл на удушение. Вадиму не хватило буквально несколько секунд - прозвучал конец раунда. Победу в этом бою одержал Мурад «Легенда».

Николай «Котлета» Савилов столкнулся с Ревазом Верулашвили по прозвищу «Черный танк». Начало поединка было равным, но после очередного сближения Савилов оказался точнее и отправил Реваза в нокдаун. Спустя 10 секунд Реваз снова оказался на канвасе. В перерыве команда Реваза отказалась от продолжения поединка.

Рефери Мартан Мурадов впервые вышел в клетку «Нашего Дела» в роли бойца. Его противником стал Михаил Джумаев. Первый раунд прошел без особой активности, противники присматривались друг к другу. Во втором раунде Михаил начал пробивать корпус Мартана. Мартан пропустил несколько точных ударов от Джумаева, рефери принял решение остановить поединок. Михаил Джумаев одержал победу техническим нокаутом.

Фото: «Наше дело»

Сергей Минаков, мастер спорта международного класса по кудо, дебютировал в рамках «Нашего Дела» в поединке против Аделя Зарипова по прозвищу «Superman». С первых секунд боя спортсмены начали обмениваться мощными ударами. В результате «Superman» трижды был отправлен в нокдаун. Поединок завершился нокаутом в пользу Сергея Минакова.

Ссылка на выпуск: https://rutube.sport/video/murad-i-vadim-vadimych-boi/

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Аркадий Осипян - Амир Хоконов
Мартан Мурадов - Михаил Джумаев
Сергей Минаков - Адель «Superman» Зарипов
Исрапил «Мурад Легенда» Рамазанов - Вадим Вадимыч
Николай «Котлета» Савилов - Реваз «Черный танк» Верулашвили

источник: «Советский спорт»
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Мурада «Легенда» снова в деле. Очередной выпуск поп-ММА промоушена вышел в RUTUBE
Мурада «Легенда» снова в деле. Очередной выпуск поп-ММА промоушена вышел в RUTUBE
Сегодня эксклюзивно на RUTUBE вышел новый выпуск боев «Нашего Дела». Мартан Мурадов, один из самых популярных рефери ММА, выступил в роли бойца. Мурад «Легенда» и Вадим Вадимыч завершили свою историю конфликта в клетке.
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