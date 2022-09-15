Мурада «Легенда» снова в деле. Очередной выпуск поп-ММА промоушена вышел в RUTUBE

Состоялся долгожданный бой Мурада «Легенды» и Вадим Вадимыча. Весь первый раунд тактика Мурада заключалась в быстром проходе в ноги соперника и переводе в партер. Второй раунд для Вадима сложился неудачно. Мурад неоднократно забирал инициативу, а Вадим ничего не мог сделать. Третий раунд был самым интересным. Все началось по сценарию второго раунда: Мурад зажимал Вадим Вадимыча у сетки и наносил удары, на что Вадим пытался отвечать, но безуспешно. В конце раунда Вадим сам перевел уставлего Мурада в партер и начал добивание, после чего перешёл на удушение. Вадиму не хватило буквально несколько секунд - прозвучал конец раунда. Победу в этом бою одержал Мурад «Легенда».
Николай «Котлета» Савилов столкнулся с Ревазом Верулашвили по прозвищу «Черный танк». Начало поединка было равным, но после очередного сближения Савилов оказался точнее и отправил Реваза в нокдаун. Спустя 10 секунд Реваз снова оказался на канвасе. В перерыве команда Реваза отказалась от продолжения поединка.
Рефери Мартан Мурадов впервые вышел в клетку «Нашего Дела» в роли бойца. Его противником стал Михаил Джумаев. Первый раунд прошел без особой активности, противники присматривались друг к другу. Во втором раунде Михаил начал пробивать корпус Мартана. Мартан пропустил несколько точных ударов от Джумаева, рефери принял решение остановить поединок. Михаил Джумаев одержал победу техническим нокаутом.
Сергей Минаков, мастер спорта международного класса по кудо, дебютировал в рамках «Нашего Дела» в поединке против Аделя Зарипова по прозвищу «Superman». С первых секунд боя спортсмены начали обмениваться мощными ударами. В результате «Superman» трижды был отправлен в нокдаун. Поединок завершился нокаутом в пользу Сергея Минакова.
Ссылка на выпуск: https://rutube.sport/video/murad-i-vadim-vadimych-boi/
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА
Аркадий Осипян - Амир Хоконов
Мартан Мурадов - Михаил Джумаев
Сергей Минаков - Адель «Superman» Зарипов
Исрапил «Мурад Легенда» Рамазанов - Вадим Вадимыч
Николай «Котлета» Савилов - Реваз «Черный танк» Верулашвили