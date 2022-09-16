Американский боец назвал Чимаева толстяком

В этот раз решил отличиться американский полусредневес UFC Билал Мухаммад. Он давно троллит шведского бойца чеченского происхождения.

О здоровье Чимаева

— Будет интересно посмотреть, что будет с Чимаевым. У меня много друзей, спортивных врачей и мы обсуждали с ними его состояние. Их удивляет один момент, почему он толком не набрал вес перед боем? Создается впечатление, что у него проблемы со здоровьем. Он просто толстый. Хамзату пора задуматься о правильном питании и нормальном спортивном режиме.

Эмоции от боя с Холландом

— Ничего удивительного. Я знал, что Кевин Холланд вообще не умеет бороться, а это сильная сторона Чимаева. Мне хотелось, чтобы он продержался немного дольше и постарался измотать Хамзата. Кевин начал упорно защищаться, но у него просто не хватило навыков, он попался в замок и был задушен. Тут Чимаев был просто безжалостен. Сейчас я заряжен на поединок с Шоном Брэдли, но в будущем могу сразиться и с Хамзатом. но если он научится делать вес и сможет продолжать драться из-за проблем со своим здоровьем.

Источник фото: UFC

Поединок Белала Мухаммада и Шона Брэдли пройдет 22 октября в Абу-Даби.