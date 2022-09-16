UFC Vegas 60 с Марией Агаповой. Где смотреть?

В главном поединке нас ожидает американо-китайское противостояние, сражение двух ярких ударников, которые нацелены на титул UFC в легчайшем весе.
В рамках предстоящего турнира состоится возвращение казахской спортсменки Марии Агаповой, а ее соперницей станет канадский боец Джиллиан Робертсон.
Где смотреть турнир UFC Vegas 60
Турнир стартует 17 сентября в 23:00 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 02:00 по московскому времени.
Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.
Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Просмотр турнира в странах бывшего СССР
Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom
Состав участников турнира
• Кори Сэндхаген - Сонг Ядонг
• Грегори Родригес - Чиди Нджокуани
• Андре Фили - Билл Алджео
• Ален Амедовски - Джозеф Пайфер
• Тэннер Босер - Родриго Насименто
• Энтони Эрнандес - Марк-Андре Баррио
• Дэймон Джексон - Пэт Сабатини
• Тревин Джайлс - Луи Косче
• Аспен Лэдд - Сара МакМанн
• Лома Лукбунми - Денис Гомес
• Трей Огден - Дэниэль Целлхубер
• Мария Агапова - Джиллиан Робертсон
• Тони Грэйвэли - Джавид Башарат
• Николас Мотта - Кэмерон ВанКамп