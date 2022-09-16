UFC Vegas 60 с Марией Агаповой. Где смотреть?

В главном поединке нас ожидает американо-китайское противостояние, сражение двух ярких ударников, которые нацелены на титул UFC в легчайшем весе.

В рамках предстоящего турнира состоится возвращение казахской спортсменки Марии Агаповой, а ее соперницей станет канадский боец Джиллиан Робертсон.

Источник фото: Вести Казахстан

Где смотреть турнир UFC Vegas 60

Турнир стартует 17 сентября в 23:00 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 02:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Просмотр турнира в странах бывшего СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

Состав участников турнира

• Кори Сэндхаген - Сонг Ядонг

• Грегори Родригес - Чиди Нджокуани

• Андре Фили - Билл Алджео

• Ален Амедовски - Джозеф Пайфер

• Тэннер Босер - Родриго Насименто

• Энтони Эрнандес - Марк-Андре Баррио

• Дэймон Джексон - Пэт Сабатини

• Тревин Джайлс - Луи Косче

• Аспен Лэдд - Сара МакМанн

• Лома Лукбунми - Денис Гомес

• Трей Огден - Дэниэль Целлхубер

• Мария Агапова - Джиллиан Робертсон

• Тони Грэйвэли - Джавид Башарат

• Николас Мотта - Кэмерон ВанКамп