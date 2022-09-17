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Тони Фергюсон отвечает на критику и никуда не уходит

Легковес UFC Тони Фергюсон ответил Даниэлю Кормье, который заявил, что «Эль Кукую» пора завершить свою карьеру в ММА.
Тони Фергюсон отвечает на критику и никуда не уходит
17 сентября 2022 09:01
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Тони Фергюсон потерпел очередное поражение и подвергся критике. Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье комментировал его бой и сказал, что Тони нужно закончить драться. «Эль Кукуй» добрался до микрофона и выразил свое мнение:

«Когда я почувствую, что мне нужно уйти в отставку, то я уйду. Даниэль Кормье, все эти комментаторы, они просто выражают свое мнение, им хочется, чтобы я ушел и сделал это именно на серии из поражений. Запомните, я никогда не жульничал, чтобы встать на весы, как это сделал Кормье. Не нужно считать идиотами людей, которые много работают и пытаются достичь результата. Я никуда не ухожу, у меня нет пояса, но я остаюсь чемпионом в своей голове. Я вышел на бой с Диазом на коротком уведомлении, все видели, что ему было сложно биться против меня. Да, я проиграл, но я дрался до последнего, готовясь к совершенно другому парню, который дерется в абсолютно ином стиле. UFC продолжает свое развитие и я развиваюсь с этой компанией. У меня большая аудитория, люди покупают билеты на мои бой, покупают прямые эфиры. Все это очень круто! Им нужны мои поединки, поэтому я остаюсь в теме!»

Источник фото: UFC

Настрою Тони Фергюсона стоит позавидовать, Дана Уайт его не уволил, а это значит, что мы еще увидим его в деле!

источник: «Советский спорт»
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