СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Минеев и Шара Буллет сойдутся в поединке за титул AMC Fight Nights

Стало известно, что Владимир Минеев будет защищать титул AMC Fight Nights в среднем весе весной будущего года.
Минеев и Шара Буллет сойдутся в поединке за титул AMC Fight Nights
17 сентября 2022 22:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: AMC Fight Nights

Владимир Минеев не дерется по правилам ММА уже год. Недавно он провел поединок по правилам кикбоксинга, но сейчас AMC Fight Nights смогли подобрать ему достойного соперника. Им станет непобежденный российский проспект Шарабутдин Магомедов. Сейчас бойцу двадцать восемь лет, в его рекорде двенадцать побед и ни одного поражения. Свой последний поединок он провел в рамках RСС. Бой может состояться в марте будущего года, так сказал Минеев.

ЧТО ЖДАТЬ ОТ ТАКОГО ПОЕДИНКА

Нас ждет противостояние двух ярких ударников, подтянувших свою борьбу до весьма серьезного уровня. Тридцатидвухлетний Минеев имеет в своем рекорде семнадцать побед и всего одно поражение. Оба бойца являются нокаутерами. Если Владимир Минеев предпочитает стойку, то Шара Буллет может и побороться, что он делает с большим удовольствием. Сейчас сложно выявить фаворита, но такое противостояние точно заслуживает нашего внимания. Есть один нюанс, до боя слишком много времени. Травмы и более интересные предложения могут внести свои коррективы, нам остается лишь ждать.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Минеев и Шара Буллет сойдутся в поединке за титул AMC Fight Nights
Минеев и Шара Буллет сойдутся в поединке за титул AMC Fight Nights
Стало известно, что Владимир Минеев будет защищать титул AMC Fight Nights в среднем весе весной будущего года.
17.09.2022 22:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Тони Фергюсон отвечает на критику и никуда не уходит
Тони Фергюсон отвечает на критику и никуда не уходит
Легковес UFC Тони Фергюсон ответил Даниэлю Кормье, который заявил, что «Эль Кукую» пора завершить свою карьеру в ММА.
17.09.2022 09:01
ММА
автор: Антон Купреченков
UFC Vegas 60 с Марией Агаповой. Где смотреть?
UFC Vegas 60 с Марией Агаповой. Где смотреть?
В ночь с 17 на 18 сентября в США состоится очередной турнир UFC. В главном поединке вечера Кори Сэндхаген подерется с Сонг Ядонгом.
16.09.2022 11:47
ММА
автор: Антон Купреченков
Американский боец назвал Чимаева толстяком
Американский боец назвал Чимаева толстяком
В сети продолжаются насмешки над Хамзатом Чимаевым, который провалил взвешивание перед UFC 279.
16.09.2022 11:24
ММА
автор: Антон Купреченков
Мурада «Легенда» снова в деле. Очередной выпуск поп-ММА промоушена вышел в RUTUBE
Мурада «Легенда» снова в деле. Очередной выпуск поп-ММА промоушена вышел в RUTUBE
Сегодня эксклюзивно на RUTUBE вышел новый выпуск боев «Нашего Дела». Мартан Мурадов, один из самых популярных рефери ММА, выступил в роли бойца. Мурад «Легенда» и Вадим Вадимыч завершили свою историю конфликта в клетке.
15.09.2022 17:49
ММА
автор: Антон Купреченков
Дацик против Емельяненко. Где и когда смотреть и кто победит?
Дацик против Емельяненко. Где и когда смотреть и кто победит?
24 сентября в рамках Hardcore Boxing состоится долгожданный поединок между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.
15.09.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Bellator официально анонсировал реванш между Кармуш и Веласкес
Bellator официально анонсировал реванш между Кармуш и Веласкес
Лиз Кармуш и Джулиана Веласкес оспорят титул Bellator в наилегчайшем весе 9 декабря.
14.09.2022 19:12
ММА
автор: Антон Купреченков
Ушел, но не обещал вернуться. Где продолжит выступать Нейт Диаз?
Ушел, но не обещал вернуться. Где продолжит выступать Нейт Диаз?
Легендарный полусредневес UFC Нейт Диаз завершил свой контракт с UFC и покинул организацию, но из спорта не ушел. Мы решили поговорить о его возможных вариантах продолжения карьеры.
14.09.2022 08:10
ММА
автор: Антон Купреченков
Джейк Пол еще не побил Сильву, а уже нацелен на Диаза
Джейк Пол еще не побил Сильву, а уже нацелен на Диаза
Блогер Джейк Пол эмоционально отреагировал на уход Нейта Диаза из UFC и решил его побить.
13.09.2022 11:29
ММА
автор: Антон Купреченков
«Борз» снова уверенно победил. Кто следующий для Хамзата Чимаева?
«Борз» снова уверенно победил. Кто следующий для Хамзата Чимаева?
Одни постоянно критикуют шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, а другие им восхищаются. Мы в очередной раз взяли на себя функцию матчмейкеров UFC и попытались определить его следующего оппонента.
13.09.2022 08:05
ММА
автор: Антон Купреченков
«Спросите у Медведева». Кержаков — о премиальных «Зенита» за победу над «Динамо»
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о вызове в сборную, доминировании команды в РПЛ и поддержке болельщиков во время победного матча с динамовцами в 10-м туре РПЛ (2:0).
Питер снова взял Москву! Как «Зенит» победил «Динамо» и не проиграл столичным клубам 19-й матч подряд
Лидер чемпионата одержал в 10-м туре РПЛ гостевую победу над бело-голубыми — 2:0.
Сели в лужу в «Лужниках». Как ЦСКА сенсационно проиграл «Торпедо» на радость «Зениту»
В 10-м туре РПЛ армейцы неожиданно уступили автозаводцам (0:1), одержавшим первую победу в чемпионате в первом же матче сезона на лужниковской арене.
Чемпионат мира по проблемам. За что хейтили и продолжают хейтить Катар-2022
Клубы отказывают сборной Катара в товарищеских матчах, из-за переноса турнира на зиму страдают национальные лиги, на стройках стадионов ЧМ гибнут люди... Чемпионат мира по футболу еще не стартовал, но вокруг него уже масса проблем.
«Уровень команд несопоставим — Питер победит 2:1». Прогноз Ловчева на матч «Динамо» — «Зенит»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 10-го тура РПЛ (17 сентября, 19:00).
«Выиграть больше двадцати матчей подряд? Об этом не думаем». Защитник СКА — о победной серии на старте сезона КХЛ
Защитник СКА и сборной России Александр Никишин ответил на вопросы «Плеймейкера» после выездной победы над московским «Динамо» (3:2).
«Надеюсь, продолжим забрасывать шайбы в стиле Дацюка». Ротенберг — о победе СКА над «Динамо»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги гостевой волевой победы над московским «Динамо» (3:2) в чемпионате КХЛ.
Пожар потушен, но надолго ли? Как «Авангард» наконец выиграл в КХЛ
Предпоследние обладатели Кубка Гагарина лишь в седьмом матче нового сезона смогли одержать первую победу - 5:2 над «Барысом».
Финиш-мечта. История «рывка жизни» Юрия Борзаковского
Серия публикаций, посвященная 30-летию российского спорта, близится к завершению. Сегодня вспоминаем уникальную олимпийскую победу нашего бегуна в Афинах-2004.
Почему Альварес победит Головкина. Аргументы в пользу Канело
18 сентября в Лас-Вегасе боксер из Мексики Сауль Альварес будет защищать титулы во втором среднем весе в бою против казахстанца Геннадия Головкина. «Плеймейкер» перечисляет главные козыри чемпиона.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика