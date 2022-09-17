Минеев и Шара Буллет сойдутся в поединке за титул AMC Fight Nights

Владимир Минеев не дерется по правилам ММА уже год. Недавно он провел поединок по правилам кикбоксинга, но сейчас AMC Fight Nights смогли подобрать ему достойного соперника. Им станет непобежденный российский проспект Шарабутдин Магомедов. Сейчас бойцу двадцать восемь лет, в его рекорде двенадцать побед и ни одного поражения. Свой последний поединок он провел в рамках RСС. Бой может состояться в марте будущего года, так сказал Минеев.

ЧТО ЖДАТЬ ОТ ТАКОГО ПОЕДИНКА

Нас ждет противостояние двух ярких ударников, подтянувших свою борьбу до весьма серьезного уровня. Тридцатидвухлетний Минеев имеет в своем рекорде семнадцать побед и всего одно поражение. Оба бойца являются нокаутерами. Если Владимир Минеев предпочитает стойку, то Шара Буллет может и побороться, что он делает с большим удовольствием. Сейчас сложно выявить фаворита, но такое противостояние точно заслуживает нашего внимания. Есть один нюанс, до боя слишком много времени. Травмы и более интересные предложения могут внести свои коррективы, нам остается лишь ждать.