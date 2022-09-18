Поражение Агаповой и триумф Сэндхагена. Результаты турнира UFC Vegas 60

Главный бой
Кори Сэндхаген провел очередной сбалансированный и грамотный поединок, показав, что его уровень действительно высок. Поединок проходил в стойке, Сонг Ядонг забрал второй раунд, но Кори постоянно наращивал давление и не оставлял китайскому спортсмену никаких пауз. Все завершилось в четвертом раунде. Американец рассек бровь китайцу, врач остановил поединок, а рефери зафиксировал технический нокаут.
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Поражение Марии Агаповой
Казахская спортсменка Мария Агапова потерпела второе поражение подряд. Во втором раунде ее финишировала Джилианн Робертсон. Агапова не первый раз отдает спину и испытывает проблемы с грэпплингом. Очередной тревожный звоночек для Марии и повод задуматься над сменой тренировочного процесса.
автор фото: UFC
Технические результаты турнира UFC Vegas 60
Кори Сэндхаген победил Сонга Ядонга техническим нокаутом в четвертом раунде
Грегори Родригес победил Чиди Нджокуани техническим нокаутом во втором раунде
Андре Фили победил Билла Алджео раздельным решением судей
Джозеф Пайфер победил Алена Амедовски техническим нокаутом в первом раунде
Родриго Насименто победил Таннера Босера раздельным решением судей
Энтони Эрнандес победил Марка-Андре Баррио сабмишеном в третьем раунде
Дэймон Джексон победил Пэта Сабатини техническим нокаутом в первом раунде
Тревин Джайлс победил Луиса Коске единогласным решением судей
Конклак Суфисара победила Дениз Гомес единогласным решением судей
Трей Огден победил Даниэля Целльхубера единогласным решением судей
Джиллиан Робертсон победила Марию Агапову сабмишеном во втором раунде
Джавид Башарат победил Тони Гравели единогласным решением судей
Николас Мотта победил Кэмерона Ванкэмпа техническим нокаутом в первом раунде