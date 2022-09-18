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Поражение Агаповой и триумф Сэндхагена. Результаты турнира UFC Vegas 60

В США состоялся турнир UFC Vegas 60. В главном бою вечера Кори Сэндхаген победил Сонг Ядонга техническим нокаутом в четвертом раунде.
Поражение Агаповой и триумф Сэндхагена. Результаты турнира UFC Vegas 60
18 сентября 2022 11:00
автор: Антон Купреченков

Главный бой

Кори Сэндхаген провел очередной сбалансированный и грамотный поединок, показав, что его уровень действительно высок. Поединок проходил в стойке, Сонг Ядонг забрал второй раунд, но Кори постоянно наращивал давление и не оставлял китайскому спортсмену никаких пауз. Все завершилось в четвертом раунде. Американец рассек бровь китайцу, врач остановил поединок, а рефери зафиксировал технический нокаут.

автор фото: UFC

Поражение Марии Агаповой

Казахская спортсменка Мария Агапова потерпела второе поражение подряд. Во втором раунде ее финишировала Джилианн Робертсон. Агапова не первый раз отдает спину и испытывает проблемы с грэпплингом. Очередной тревожный звоночек для Марии и повод задуматься над сменой тренировочного процесса.



автор фото: UFC

Технические результаты турнира UFC Vegas 60

  • Кори Сэндхаген победил Сонга Ядонга техническим нокаутом в четвертом раунде

  • Грегори Родригес победил Чиди Нджокуани техническим нокаутом во втором раунде

  • Андре Фили победил Билла Алджео раздельным решением судей

  • Джозеф Пайфер победил Алена Амедовски техническим нокаутом в первом раунде

  • Родриго Насименто победил Таннера Босера раздельным решением судей

  • Энтони Эрнандес победил Марка-Андре Баррио сабмишеном в третьем раунде

  • Дэймон Джексон победил Пэта Сабатини техническим нокаутом в первом раунде

  • Тревин Джайлс победил Луиса Коске единогласным решением судей

  • Конклак Суфисара победила Дениз Гомес единогласным решением судей

  • Трей Огден победил Даниэля Целльхубера единогласным решением судей

  • Джиллиан Робертсон победила Марию Агапову сабмишеном во втором раунде

  • Джавид Башарат победил Тони Гравели единогласным решением судей

  • Николас Мотта победил Кэмерона Ванкэмпа техническим нокаутом в первом раунде

источник: «Советский спорт»
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Поражение Агаповой и триумф Сэндхагена. Результаты турнира UFC Vegas 60
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