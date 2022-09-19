Что происходит с Марией Агаповой?

Еще недавно Мария Агапова была готова ворваться в топ, но сейчас потерпела два досрочных поражения и ее позиции изрядно пошатнулись. Что же с ней не так?

Очевидно, что у нее проблемы с грэпплингом и защитой от борьбы. Когда она тренировалась в American Top Team, то серьезно набрала в этом направлении. Данный зал славится своими тренерами по Бразильскому джиу-джитсу. В нем тренирует многократная чемпионка мира Чезара Матуда, она работает с девушками и это дает результат.

Был момент, когда Мария Агапова стала хорошо работать в партере и побеждала удушающими приемами, а потом она перешла в другой зал… Сейчас стало ясно, что бороться она перестала. В предыдущем поединке ее задушила Марина Мороз, которая является откровенной ударницей, а вчера она снова проиграла в борьбе.

Казахская спортсменка находится на спаде, моральном и физическом. Недавно она подписала новый контракт с UFC, но это не упрощает ситуацию, еще одно поражение и ее могут уволить. Марии нужно собраться и подумать над сменой тренировочного лагеря. Ее просчитали, и она продолжит проигрывать, если не начнет удивлять.

Мария Агапова в последнем поединке уступила Джулиане Робертсон удушающим приемом во втором раунде. На ее счету десять побед и четыре поражения.