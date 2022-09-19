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Если Ян проиграет О'Мэлли, то его снова сведут с Сэндхагеном

Кори Сэндхаген провел классный бой, а до боя Петра Яна с Шоном О'Мэлли чуть больше месяца.
Если Ян проиграет О\'Мэлли, то его снова сведут с Сэндхагеном
19 сентября 2022 12:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Знаете, за Петра Яна становится откровенно тревожно. В поединке с Алджамейном Стерлингом проявились его пробелы в технике. Проблема в том, что Петр Ян очень плодотворно готовился к своим боям в Таиланде, но сейчас он этого не делает.

Шон О'Мэлли — серьезный ударник, драться на его поле будет весьма самонадеянно. Шона нужно бороть, но пойдет ли Ян на это? Хватит ли навыков? До боя около месяца, а вопросов слишком много…Но биться в стойке, без постоянного комбинирования с борьбой — чревато.

Напротив, Кори Сэндхаген, которого Ян победил в позапрошлом бою, смотрится очень здорово. Создается впечатление, что он провел работу над ошибками и вернулся на победную тропу.

К чему мы это? В легчайшем весе UFC сложилась непонятная ситуация, конкуренция большая, а бойцов мало. Сейчас все в руках россиянина, если он победит О'Мэлли, сделав это уверенно, то может снова претендовать на титул.

Повторимся, ему предстоит тяжелый бой, и доминирующим фаворитом он не является. Если Петр Ян проиграет, то его могут снова свести с Сэндхагеном, который пошел в гору. В общем, все довольно сложно в легчайшем весе UFC, а нам остается наблюдать и болеть за нашего соотечественника.

источник: «Советский спорт»
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