Магомед Исмаилов готов драться с каждым и по любым правилам

Знаете, когда читаешь, что Мага Исма хочет драться с Александром Иличем, который нокаутировал Шлеменко, то вопросов не возникает — абсолютно нормальное желание, но когда Исмаилов говорит, что хочет боя с Дмитрием Кудряшовым…Тут вопросов много. О каком боксерском поединке идет речь? Вагаб Вагабов — хороший ударник, но мы помним результат их поединка — нокаут в первом раунде.

Пошли дальше, Магомед Исмаилов не против боя с Роем Джонсом, а это совсем перебор. Очень хочется видеть Исмаилова в нормальных боях, а он все чаще уходит в сторону фрик-индустрии. Рой Джонс — пенсионер, который давно уже не должен драться. Да, он может находиться в хорошей форме, но о каких боях идет речь? Мага Исмаилов — боец ММА, а не боксер, его фишка — борьба.

От боя с Кудряшовым ничего хорошего ждать не нужно, Магу просто нокаутируют. Кстати, Рой Джонс тоже нокаутирует, если это будет настоящий, а не постановочный поединок. Хочется видеть Магомеда Исмаилова в настоящих боях, будем надеяться, что бой против Александра Шлеменко не сорвется в очередной раз, а к этому противостоянию нужно относиться максимально серьезно. Шлеменко запросто может завершить карьеру Исмаилова.

Сейчас Магомеду нужно не думать о боях с пенсионерами, а подтягивать кардио и грэпплинг. В бою с Шлеменко ему может помочь лишь хорошее дыхание и возможность финишировать его в партере, а иначе все закончится очередным нокаутом