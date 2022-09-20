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Хабиб, с днем рождения! ТОП-5 поединков легендарного чемпиона

Сегодня чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову исполняется тридцать четыре года. «Советский спорт» составил подборку его самых запоминающихся поединков.
Хабиб, с днем рождения! ТОП-5 поединков легендарного чемпиона
20 сентября 2022 08:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Все бои Хабиба Нурмагомедова заслуживают внимания, но мы поговорим о самых важных.

ПОЕДИНОК ПРОТИВ РАФАЭЛЯ ДОС АНЬОСА

Этот бой состоялся 19 апреля 2014, в рамках турнира UFC: Вердум - Браун. Хабиб еще не был широко известен западной публике, а Дос Аньос находился на пике. В общем, фаворитом считался бразилец. В бою все получилось несколько иначе. Российский боец дрался в своем излюбленном стиле, постоянно переводя Рафаэля Дос Аньоса в партер и нанося удары сверху, мастер Бразильского джиу-джитсу не смог ничего ему противопоставить. Нурмагомедов победил единогласным решением судей и громко заявил о своих чемпионских амбициях.

ПОЕДИНОК ПРОТИВ ЭДСОНА БАРБОЗЫ

Этот бой состоялся 30 декабря 2017, в рамках турнира UFC: Киборг - Холм. Стоит отметить, что это первый поединок Хабиба с ударником подобного уровня. Скептиков было много, они говорили, что нашего бойца нокаутируют. Начало поединка выдалось довольно нервным, бразилец несколько раз пробивал хлесткие лоу-кики и смог защититься от прохода в ноги, но и Хабиб не отставал, показав, что может работать в стойке с сильнейшим ударником. Надолго Барбозу не хватило, он оказался в партере, его дыхание было сбито и Нурмагомедов приступил к уничтожению. Эдсон дожил до конца поединка, но потерпел разгромное поражение судейским решением.

ПОЕДИНОК ПРОТИВ ЭЛА ЯКВИНТЫ

Бой состоялся 7 апреля 2018 и возглавил турнир UFC 223. Бойцы сразились за титул UFC в легком весе. Ситуация получилась очень драматичная, американский боец принял этот бой меньше чем за сутки, а россиянин готовился совершенно под другого соперника. Разумеется, Хабиб доминировал, но иногда не слушал свой угол и увлекался стойкой. показав, что она находится у него на должном уровне. Победа единогласным решением судей и долгожданный титул чемпиона!

Фото: UFC

ПОЕДИНОК ПРОТИВ КОНОРА МАКГРЕГОРА

Этого события ждал весь мир ММА и оно состоялось 6 октября 2018, возглавив UFC 229. Мнения фанатского сообщества разделилось, кто-то считал, что Макгрегор боец иного уровня и Хабиба ждет нокаут, другие понимали, что шансов у ирландца нет. В этом бою Нурмагомедов умудрился отправить Макгрегора в нокдаун, забороть в каждом раунде и задушить в конце четвертой пятиминутки. Данное противостояние навсегда вошло в историю ММА.

ПОЕДИНОК ПРОТИВ ДЖАСТИНА ГЭЙДЖИ

Последний бой в профессиональной карьере Хабиба Нурмагомедова. Он состоялся 24 октября 2020 и возглавил UFC 254. В этот противостоянии рядом не было Абдулманапа Нурмагомедова, который умер от коронавирусной инфекции.

Американский боец был заряжен на нокаут и вкладывался в каждый удар, но Хабиб работал по плану, который когда-то разрабатывал его отец…

Кульминация наступила во втором раунде. Хабиб перевел Гэйджи в партер, забрал маунт и провел треугольник, продемонстрировав чудеса грэпплинга.

источник: «Советский спорт»
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