Лига AMC Fight Nights вынуждена вернуть старые правила проведения поединков

Вольная трактовка основополагающих правил ММА не привела ни к чему хорошему. Кто-то написал письмо в Sherdog, а этот сайт является номером один в статистике поединков. Теперь бои организации, проведенные в соответствии с новыми правилами, переводятся в раздел выставочных. Камил Гаджиев рассказал о сложившейся ситуации:

«Прошло три турнира после введения нового правила. Все счастливы, всем новые правила нравятся, ну кроме тех, кто проиграл, естественно, все довольны, говорят, отличный эксперимент. Бои попадают в Sherdog, Tapology, везде. И тут какой-то нехороший человек написал на Sherdog письмо, и они переводят результаты этих поединков в категорию выставочных боев.

Естественно, мы подставлять никого из ребят не хотим, потому что Sherdog для многих, это мерило их профессионального уровня. Поэтому вынуждены вернуться к старым правилам, как бы мне грустно не было».

Кстати, скорее всего, жалоба поступила из США, после поражения Зулузиньо там было много недовольных новыми правилами. Есть и хороший момент – AMC Fight Nights узнали в штатах, получилась неплохая реклама.