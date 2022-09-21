Бывший тренер Нганну оказался нехорошим человеком

UFC подписали непобежденного тяжеловеса Слима Трабелси, выступающего во французском промоушене, который возглавляет тренер Фернандо Лопес. Трабелси находился на контракте с Ares FC, а Лопес обещал его освободить, но этого не произошло.

«Я подписал контракт с Ares FC на четыре боя, Лопес заверил меня, что если я подпишусь в UFC, то он позволит не дорабатывать контракт и отпустит меня. Я доверился ему. Но когда Али Абдель-Азиз подписал меня в UFC, Лопес заблокировал контракт, аргументировав это тем, что я обязан доработать контракт с Ares FC.

Фернандо позвонил Али и потребовал 90 тысяч евро,чтобы отпустить меня в UFC. В ответ Али предложил ему процент от моего контракта, но Лопес не согласился».

В UFC не стали разбираться в ситуации, а просто уволили Слима Трабелси.

Фрэнсис Нганну не раз утверждал, что его бывший тренер не порядочный человек. Сейчас его слова подтверждаются, Лопес хотел заработать денег на спортсмене и планировал сделать это самым подлым образом. UFC не будет подписывать бойца, который оказался в такой ситуации, формально он виноват.