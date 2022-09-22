Представители дагестанского ММА сойдутся в рамках UFC

Абубакар Нурмагомедов не дрался уже больше года и наконец-то получил себе соперника. Им станет российский боец Гаджи Омаргаджиев, который уступил в дебютном поединке в рамках UFC. Удивительно, что они согласились на поединок друг с другом. Хотя, ребята из разных команд, особо не пересекались. Бою быть.

Гаджи Омаргаджиев — это боец одного приема. Он здорово делает скручивание пятки, если ему отдать ногу, то болевой он сделает из любой позиции. Нурмагомедов это точно знает. Брат Хабиба имеет хорошую борцовскую подготовку и постарается драться в стойке. Повторимся, Гаджи Омаргаджиев — довольно легкий соперник для Абубакара, если не отдать пятку.

Брату Хабиба надо возвращаться в большой спорт и бой с Омаргаджиевым очень неплохой вариант.

Абубакар Нурмагомедов в последнем поединке победил Джареду Гудена единогласным судейским решением. На его счету шестнадцать побед и три поражения.

Гаджи Омаргаджиев в последнем бою уступил Кайо Борральо техническим решением. В его статистике тринадцать побед и одно поражение.