Промоушен «Arena» анонсирует свой первый стадионный турнир

На первом стадионном турнире в октагоне «Arena Fighting Championship» встретится жесткий ударник, мастер грэпплинга, не оставлявший своим оппонентам и шанса на победу Ильяс Якубов и профессиональный боец Андрей Чуботара,настроенный показать зрителям настоящую рубку.

Вас ожидает не менее горячее противостояние двух самых ярких звезд Российского поп-ММА. Клетку разделят Шовхал Чурчаев и Шамиль «Пахан» Галимов. Оба бойца известны не только своим эпатажным поведением в медиа, но и жестким боевым стилем.

А в главном и самом ожидаемом поединке этого года сойдутся главы двух поп-ММА промоушенов, Сергей Еркаев и Альфредо Аудиторе. Вся Россия следила за их конфликтом последние несколько месяцев. Окончательная точка в этом противостоянии будет поставлена в октагоне на «ЦСКА АРЕНЕ».

Но это еще не все, помимо Российских спортсменов в турнире примут участие бойцы из Армении, Камеруна, Бразилии, Азербайджана.

Состав участников турнира

• Кеибов Короглу – Мусаев Шамиль

• Карликов Субхон – Султанов Асан

• Якубов Ильяс – Чуботару Андрей

• Гасан Абдиев – Жан Мишель

• Сулейманов Анар – Исаев Марат

• Дышекова Заира – Куценко Юля

• Чурчаев Шовхал – Галимов Шамиль

• Нурланбек Уулу Марсел – Сергей Акопян

• Морис Болеян – Клодоальдо Ферейра

• Альфредо Аудиторе – Сергей Еркаев