Промоушен «Arena» анонсирует свой первый стадионный турнир

На первом стадионном турнире в октагоне «Arena Fighting Championship» встретится жесткий ударник, мастер грэпплинга, не оставлявший своим оппонентам и шанса на победу Ильяс Якубов и профессиональный боец Андрей Чуботара,настроенный показать зрителям настоящую рубку.
Вас ожидает не менее горячее противостояние двух самых ярких звезд Российского поп-ММА. Клетку разделят Шовхал Чурчаев и Шамиль «Пахан» Галимов. Оба бойца известны не только своим эпатажным поведением в медиа, но и жестким боевым стилем.
А в главном и самом ожидаемом поединке этого года сойдутся главы двух поп-ММА промоушенов, Сергей Еркаев и Альфредо Аудиторе. Вся Россия следила за их конфликтом последние несколько месяцев. Окончательная точка в этом противостоянии будет поставлена в октагоне на «ЦСКА АРЕНЕ».
Но это еще не все, помимо Российских спортсменов в турнире примут участие бойцы из Армении, Камеруна, Бразилии, Азербайджана.
Состав участников турнира
• Кеибов Короглу – Мусаев Шамиль
• Карликов Субхон – Султанов Асан
• Якубов Ильяс – Чуботару Андрей
• Гасан Абдиев – Жан Мишель
• Сулейманов Анар – Исаев Марат
• Дышекова Заира – Куценко Юля
• Чурчаев Шовхал – Галимов Шамиль
• Нурланбек Уулу Марсел – Сергей Акопян
• Морис Болеян – Клодоальдо Ферейра
• Альфредо Аудиторе – Сергей Еркаев