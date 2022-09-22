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Промоушен «Arena» анонсирует свой первый стадионный турнир

Промоушен «Arena» подготовил для всех фанатов единоборств жесткие противостояния профессиональных спортсменов звезд мира поп-ММА.
Промоушен «Arena» анонсирует свой первый стадионный турнир
22 сентября 2022 10:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Arena

На первом стадионном турнире в октагоне «Arena Fighting Championship» встретится жесткий ударник, мастер грэпплинга, не оставлявший своим оппонентам и шанса на победу Ильяс Якубов и профессиональный боец Андрей Чуботара,настроенный показать зрителям настоящую рубку.

Вас ожидает не менее горячее противостояние двух самых ярких звезд Российского поп-ММА. Клетку разделят Шовхал Чурчаев и Шамиль «Пахан» Галимов. Оба бойца известны не только своим эпатажным поведением в медиа, но и жестким боевым стилем.

А в главном и самом ожидаемом поединке этого года сойдутся главы двух поп-ММА промоушенов, Сергей Еркаев и Альфредо Аудиторе. Вся Россия следила за их конфликтом последние несколько месяцев. Окончательная точка в этом противостоянии будет поставлена в октагоне на «ЦСКА АРЕНЕ».

Но это еще не все, помимо Российских спортсменов в турнире примут участие бойцы из Армении, Камеруна, Бразилии, Азербайджана.

Состав участников турнира

• Кеибов Короглу – Мусаев Шамиль

Карликов Субхон Султанов Асан

Якубов Ильяс Чуботару Андрей

Гасан Абдиев Жан Мишель

Сулейманов Анар Исаев Марат

Дышекова Заира Куценко Юля

Чурчаев Шовхал – Галимов Шамиль

Нурланбек Уулу Марсел Сергей Акопян

Морис Болеян Клодоальдо Ферейра

Альфредо Аудиторе – Сергей Еркаев

источник: «Советский спорт»
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