Новый выпуск конференции «Нашего дела»: Бой Алексея Махно и Юрия Рябого

Профессиональный боец Алексей «Атаман» Махно с рекордом 26-9 дебютирует в поп-ММА. Его противником станет один из самых харизматичных бойцов ММА Юрий Рябой по прозвищу «Ассириец». Противостояние профессионального спорта и мира поп-ММА не оставит равнодушным никого в мире единоборств.

Звёзды сериала «Кадетства» схлестнутся в октагоне «Нашего Дела». Александр Головин вызвал в клетку отрицательного персонажа в лице Кирилла Емельянова, чтобы разрешить конфликт, который тянется между актерами уже на протяжении 15-ти лет, и решить все старые обиды. Павел Бессонов, который играл роль «Перепечко», пришел поддержать Александра в этом противостоянии.

Арби Эмиев по прозвищу «Агрессор» может выйти в клетку с одним из самых ярких бойцов «Нашего Дела» Эдуардом Кузьминым. Эпатажность обоих бойцов просто зашкаливает. В этот раз противостояние обещает быть очень интересным.

Мурид Чоршанбиев, младший из братьев Чоршанбиевых, выйдет в клетку с дебютантом «Нашего Дела» Ильёй Мельниковым по прозвищу «Чиро».

Шодмон Назокатов выступит против Раджаба Мугутдинова. Шодмон уже бился в лиге 9 раз и показывал отличные результаты в своих боях.

Ссылка для просмотра — https://rutube.sport/video/makhno-vs-ryaboy-chorshanbiev-kuzminov/

Источник фото: Наше Дело

Состав участников турнира

• Шодмон Назокатов - Раджаб Мугутдинов

• Мурид Чоршанбиев - Илья Мельников

• Шамиль Солтанбеков -Магомед Шотаев

• Кирилл Емельянов - Александр Головин

• Юрий «Ассириец» Рябой - Алексей «Атаман» Махно