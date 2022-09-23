TOP DOG раскрыл состав участников турнира в Сочи

В главном бою вечера чемпион организации в полусреднем весе Денис Погодин проведет первую защиту титула против претендента из Казахстана Адилжана «Адоса» Сандибекова.

Для Погодина, идущего на серии из трех досрочных побед, это будет первая защита титула. Для Адоса (четыре победы, одна ничья, одно поражение) этот бой станет первым пятираундовым в карьере.

В со-главном поединке самый высокий средневес лиги Александр «Север» Северин будет противостоять самому низкому – Тимуру «Доктору» Акаимову (192 см против 170 см). В случае победы Северин, идущий на серии из 3 побед кряду, станет обязательным претендентом на перстень в среднем весе.

В третьем по значимости поединке новичок организации Давид Хачатрян сразится против опытного кулачника Камала «Камикадзе» Гасанова. В статистике Хачатряна 12 поединков в лиге Fight Nights и чемпионский пояс лиги ProFC. В списке поверженных им бойцов Игорь Егоров (единственный боец, который смог одолеть Забита Магомедшарипова) и Магомедрасул «Фродо» Хасбулаев (действующий чемпион ACA в полулегком весе, победитель Гран-при Bellator). Камал «Камикадзе» является мастером спорта по боксу - в его активе 3 боя на голых кулаках: 1 победа - 1 ничья - 1 поражение.

Состав участников турнира

ПРЕЛИМЫ:

1. Владимир «Мономах» Бурмак - Наиль «Гвоздь» Ишкиняев

2. Зейнал «Psycho» Гасанов - Давид «Ошаканец» Аветисян

3. Дмитрий Савин - Андрей Етумян

4. Иван «F1» Абрамов - Давид «Пулемет» Оганесян

5. Алексей Селиванов - Артур «Король» Свиридов

МЕЙН-КАРД:

6. Ильмиямин «Хайлайт» Джаватов - Аянчи «Шаман» Байыр-Оол

7. Матвей «Южный» Тикиджиев - Арут «Молодой» Хачатрян

8. Александр Дробышев - Кантемир Калажоков

9. Иса «Палач» Бегаев - Наби «Ганнибал» Гаджиев

10. Игорь «Имеля» Ионов - Олег «Фомич» Фомичёв

11. Николай «Колин Варвар» Горбунов - Андрей «Веном» Борисов

12. Шариф «Басмач» Шарипов - Николай «Ебошер» Терехов

13. Матин «Торнадо» Шаропов - Чингис «Хан» Салбырын

14. Давид «Император» Хачатрян - Камал «Камикадзе» Гасанов

15. Тимур «Доктор» Акаимов - Александр «Север» Северин

16. Адилжан «Адос» Сандибеков - Денис Погодин

Мероприятие пройдет при поддержке букмекерской компании Olimpbet — генерального партнера Top Dog FC