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«Старые» и дорогие. Федор Емельяненко может подраться с Андерсоном Сильвой

Скотт Кокер продолжает искать соперника для прощального боя Федора Емельяненко, но возможно и не прощального.
«Старые» и дорогие. Федор Емельяненко может подраться с Андерсоном Сильвой
23 сентября 2022 12:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Bellator

Президент Bellator заявил, что ведет переговоры с экс-чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Сильвой:

«Мы предложили Сильве бой против Федора Емельяненко по правилам ММА. У нас даже не было серьезных разговоров о деньгах или что-то в этом роде, но с нашей стороны был контакт. Мы хотели узнать, что об этом думает Сильва. Он планировал полностью сосредоточиться на боксе. Посмотрим, как далеко он сможет зайти.

Мы могли бы провести этот бой в Японии или Нью-Йорке на Madison Square Garden. Это противостояние, которое все хотели бы увидеть. В клетке встретятся лучший боец против второго лучшего.

Будет сложно договориться о весовой категории. У нас с Андерсоном был короткий разговор и конкретный ответ, поэтому я тогда бросил эту затею, но надеюсь, что мы сможем вернуться к нему в самое ближайшее время».

Звучит красиво, но только звучит… Кому интересен такой бой сейчас — никому. Емельяненко сейчас сорок пять лет, а Сильве исполнилось сорок семь. Есть еще один нюанс… Бразилец всегда бился в полусредней весовой категории. Только представьте: Тяжеловес против средневеса, интригующе?

Япония или США

Еще один странный момент. Федор Емельяненко будет драться в своем последнем бою на территории Японии или США? Вы же понимаете, что на Россию даже не дадут официальный сигнал прямого эфира…

Нет, спасибо, не очень хочется наблюдать такой бой.

источник: «Советский спорт»
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