Bellator снова отменил бой российского бойца

Сегодня в Дублине состоялся турнир Bellator 285. В карде должен был драться российский тяжеловес Кирилл Сидельников, но внезапно из состава участников он пропал. Самое интересное, что нет никакой официальной информации, пропал и пропал…

Bellator славится своей антироссийской политикой, не трогают только Федора Емельяненко и его команду. Думается, что до момента завершения его карьеры.

В общем, Кирилл Сидельников выбывает с турнира, его соперник тоже и тишина…

Официальный ресурс Fedor Team тоже ничего не говорит, а так хочется узнать истину…

Говорят, что россиянина не пустили на территорию Ирландии, но в этом есть вина промоушена, который не оформил документы надлежащим образом, если это действительно так.

Bellator продолжает проводить непонятную политику в отношении российских бойцов.