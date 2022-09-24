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Bellator снова отменил бой российского бойца

Боец команды Fedor Team не сможет принять участие на турнире Bellator в Дублине.
Bellator снова отменил бой российского бойца
24 сентября 2022 09:06
автор: Антон Купреченков
автор фото: AMC Fight Nights

Сегодня в Дублине состоялся турнир Bellator 285. В карде должен был драться российский тяжеловес Кирилл Сидельников, но внезапно из состава участников он пропал. Самое интересное, что нет никакой официальной информации, пропал и пропал…

Bellator славится своей антироссийской политикой, не трогают только Федора Емельяненко и его команду. Думается, что до момента завершения его карьеры.

В общем, Кирилл Сидельников выбывает с турнира, его соперник тоже и тишина…

Официальный ресурс Fedor Team тоже ничего не говорит, а так хочется узнать истину…

Говорят, что россиянина не пустили на территорию Ирландии, но в этом есть вина промоушена, который не оформил документы надлежащим образом, если это действительно так.

Bellator продолжает проводить непонятную политику в отношении российских бойцов.

источник: «Советский спорт»
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