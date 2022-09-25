Погодин победил «Адоса». Результаты турнира TOP DOG FC 16

В главном поединке чемпион в полусреднем весе Денис Погодин провёл первую защиту перстня против Адилжана «Адоса» Сандибекова. Поединок прошел дистанцию в пять раундов и закончился победой действующего чемпиона.

В со-главном бою Александр «Север» Северин сразился с Тимуром «Доктором» Акаимовым. Поединок закончился досрочной победой Акаимова в первом раунде. В следующем бою «Доктор» подерется с Сергеем «Кратосом» Калининым. Победитель этого поединка станет обязательным претендентом и следующим соперником Наима «Самурая” Давудова.

В третьем по важности бою ветеран лиги Fight Nights и бывший чемпион ProFC Давид Хачатрян одержал победу над Камалом «Камикадзе» Гасановым.

Также на турнире стала известна пара претендентов на вакантный перстень в легчайшем весе - ими стали: Шариф «Басмач» Шарипов и Чингис «Хан» Салбырын.