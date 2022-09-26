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«Оливейра засабмитит Махачева». Джулиана Миллер о главном противостоянии года

Боец UFC Джулиана Миллер поделилась своим прогнозом на титульный поединок в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой, который состоится 22 октября в рамках UFC 280.
«Оливейра засабмитит Махачева». Джулиана Миллер о главном противостоянии года
26 сентября 2022 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Соцсети Джулины Миллер

— Скажу сразу, что люблю бойцов с таким стилем. Я — грэпплер и такой вариант ведения боя мне очень близок. Мне нравится Ислам Махаев, но Чарльз Оливейра — бразилец, поэтому буду болеть за него. Я много лет тренируюсь в Бразилии, прохожу там сборы.

В этом бою все основные события будут развиваться в партере. Ислам Махачев — крутой грэпплер, но Оливейра знает такие фишки, которые неизвестны россиянину. Да, он отлично разбирается в борьбе, но Чарльз мыслит стратегически. Понятно,что он окажется снизу, но ему нет никакой разницы, оттуда он умеет прекрасно работать. Махачев наиболее уязвим в момент ударов сверху, Чарльз Оливейра будет его ловить. Ставлю на победу Чарльза Оливейры. Он проведет болевой или удушающий прием, а потом вызовет на бой Хабиба Нурмагомедова.

Чарльз Оливейра в последнем бою задушил Джастина Гэйджи в первом раунде. В его статистике тридцать три победы. восемь поражений, а один поединок остался без результата.

Ислам Махачев в последнем поединке победил Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде. На его счету двадцать две победы и одно поражение.

источник: «Советский спорт»
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«Оливейра засабмитит Махачева». Джулиана Миллер о главном противостоянии года
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Боец UFC Джулиана Миллер поделилась своим прогнозом на титульный поединок в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой, который состоится 22 октября в рамках UFC 280.
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