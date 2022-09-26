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Владимир Минеев собрался на фронт, а Мариф Пираев убежал из страны

Реалии нашей жизни таковы, кто-то проявляет свою железную позицию на деле, а другие много говорят. Рассказываем о сложившийся ситуации.
Владимир Минеев собрался на фронт, а Мариф Пираев убежал из страны
26 сентября 2022 10:03
автор: Антон Купреченков
автор фото: Соцсеть Владимира Минеева

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал, что ему пришла повестка из военкомата:

«Мне повестка пришла, я иду в военкомат на днях. После своего боя я еще не был дома, сразу из Элисты поехал в Мариуполь. Один из районов города восстанавливается силами ульяновских строителей, я приехал поддержать ребят‑строителей, понаблюдать за ходом ведения восстановительных работ на спортивных объектах. Главою Ульяновской области А. Ю. Русских мне поручено курировать восстановление спортивной инфраструктуры взятого нами под восстановление района. Также нами намечено проведение спортивно‑массовых мероприятий для детей и пенсионеров, что будет способствовать скорейшему приведению жизни в городе в нормальное русло.

Сначала иду в свою 31 оДШБр, беру отношение, а потом уже иду на призывной. Меня сейчас люди на свадьбы приглашают, на дни рождения, но у меня совершенно другой настрой. Мой брат погиб в самом начале СВО в Гостомеле. Я один мужчина остался на четыре семьи. Племянники, моя семья, от первого брака дочь, у меня мама одна и бабушка. Но бегать не собираюсь. Беру повестку и иду в военкомат, а там как решит Родина. Я попадаю под первую категорию, я десантник, я служил срочку и контракт. Повестка пришла мне в Москву. Прописка у меня нынче московская, в Москве я учился и недавно квартиру приобрёл и соответственно прописался, но сейчас я живу в Ульяновске. Я вырос и служил в Ульяновске, там живет моя матушка, лежит отец. Когда брата не стало, я переехал с семьей обратно в Ульяновск, чтобы быть рядом с мамой, с бабушкой, с семьей брата. А повестка, естественно, пришла на московский адрес, по прописке»,– рассказал Минеев в интервью «Матч ТВ».

AMC Fight Nights

Боец AMC Fight Nights Мариф Пираев тоже получил повестку, но поступил иначе. Пираев всегда любил говорить о своих мужских качествах, но в военкомат не прибыл, а предпочел сбежать из страны. По предварительной информации сейчас он находится в Турции.

Соцсеть Марифа Пираева

источник: «Советский спорт»
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