Али Исаев сменил гражданство и подписался в UFC

Стало известно, что Али Исаев получил Азербайджанское гражданство и будет выступать в UFC под новым флагом. Ранее он боролся за сборную этой страны по вольной борьбе и неоднократно становился чемпионом мира.

Непобежденный тяжеловес стал победителем Гран-при PFL в 2019 году, но больше не дрался, травмы давали знать о себе. На какое-то время он пропал из поля зрения мира ММА, но теперь вернулся с яркой новостью.

Перспективы в UFC

Учитывая, что в ростере тяжелого веса UFC присутствует откровенный дефицит бойцов, то шанс закрепиться у новоиспеченного азербайджанца есть. Али Исаев – великолепный борец, но с грэпплингом у него были проблемы. Хотя, прошло три года и все могло измениться. Он является нокаутером и всегда испытывал проблемы с кардио. Посмотрим, но ворваться в ТОП вполне реально.

Али Исаев не выходил в октагон три года. В последнем бою он победил Джареда Рошолта техническим нокаутом в четвертом раунде. На его счету девять побед и ни одного поражения.