Ну где же ты Мариф Пираев? Улетел, но обещал вернуться

Боец ММА Шамиль Галимов рассказал, что Мариф Пираев покинул Россию после получения повестки из военкомата. Наши источники рассказали, что он находится в Турции. Мариф вышел на связь в одной из социальных сетей и опроверг все слухи:

«Друзья мои, я уже неделю нахожусь на сборах на Родине моего брата, изучаю особенности грузинской борьбы, так скажем. Для особо интересующихся поясню – повесток я не получал, нужно будет Родину защищать – защитим.

Я от армии никогда не косил, честно отслужил положенное мне! А тем бойцам, кто решил в очередной раз хайпануть на моем имени, скажу так – за собой следите и в отношении к Родине и военной службе тоже определитесь!»

Источник фото: социальная сеть Марифа Пираева

Особенности грузинской борьбы

Обычно борьбу подтягивают в Дагестане, а не в Грузии. Да, у Марифа действительно есть родственник, который проживает в Тбилиси, но на фото не он. Есть еще один момент, который не в пользу Пираева. Его бой в рамках Hype FC отменен, ему уже нашли замену. Видимо изучение борьбы затянется…