Hовые нокауты. Что ждать от Александра Емельяненко?

Начнем с того, что в России нет аналога американской Атлетической комиссии, которая просто запретила бы Александру Емельяненко драться, но сам за своим здоровьем он не проследит.

HARDCORE FC

Реванш с Вячеславом Дациком по правилам ММА. На результат это не повлияет, но свою аудиторию соберет. Да, Емельяненко снова улетит в нокаут, но попросит еще один реванш.

«НАШЕ ДЕЛО»

Александр Емельяненко может появиться в этом поп-ММА промоушене и сразиться с Никитой Джигурдой… Кстати, Джигурда хорошо бьет, сильнее АЕ. Потом реванш, а там будет видно!

AMC FIGHT NIGHTS

Не исключено появление Александра Емельяненко в этой лиге. Соперников у него предостаточно, а драться он может абсолютно в любом весе. Пару боев он может провести там совершенно спокойно.

АСА

Александр Емельяненко всегда хорошо общался с руководителями данного промоушена, прощальный бой они для него всегда организуют, но есть одно условие — здоровый образ жизни и медицинское обследование перед боем.

Рекорд Александра Емельяненко сложно подсчитать, он состоит из профессионального ММА, поп-ММА и бокса, пока побед больше, но поражений уже достаточно и весьма тяжелых..