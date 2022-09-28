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Ильнар Ишимбаев из Hardcore FC разнес американского кулачника

Россиянин Ильнар «Хантер» Ишимбаев, выступающий в лиге Hardcore FC, выиграл бой у американского спортсмена из Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) Джулиана Лейна.
Ильнар Ишимбаев из Hardcore FC разнес американского кулачника
28 сентября 2022 14:42
автор: Антон Купреченков
автор фото: Hardcore FC

Ильнар является третьим номером рейтинга полусреднего веса в Hardcore FC. Он выступил серьезной оппозицией опытному Джулиану, который хорошо известен всем любителям MMA и кулачных боев.

Поединок «Хантера» и Лейна продлился все три отведенных раунда. Единогласным решением судей победа была присуждена российскому бойцу. Российский боец прокомментировал свою победу:

«На самом деле, я мог развивать свои атаки, делать многокомбинационные серии, я их отрабатывал. Но Джулиан опытный боец, я хотел, чтобы наш бой был демонстративным, чтобы он показал, что мы можем сталкивать российский стиль и стиль Штатов. Это чисто спортивная история, настоящая борьба. Я получил сегодня отличный урок. Старался, чтобы это было динамично. Думаю, что бой удался.

Хочу поблагодарить свою команду, которая мне помогала при подготовке. У меня было 4 недели всего на это. Благодарю лигу Hardcore FC и лично Анатолия Сульянова, за то, что организовали мне этот поединок. Рад ворваться сюда, и сразу в бой с Джулианом», - сказал Ильнар Ишимбаев после победы на Джулианом Лейном

Свой последний бой в MMA Джулиан провел в 2018 году на турнире DCS 42 Rumble At The Ralston. Тогда он проиграл Дакоте Кокрейну сабмишеном (удушение) уже в первом раунде.

В 2021 году, на турнире BKFC Fight Night Wichita, на голых кулаках, Лейн уступил единогласным решением судей Дэвиду Рикелсу. А в феврале нынешнего года, на другом турнире BKFC, капитулировал перед экс-бойцом UFC Майком Перри, тоже единогласным решением. После поражения от Ишимбаева Джулиан был не согласен с вердиктом судей. Глава лиги Hardcore FC Анатолий Сульянов пообещал американцу, что предоставит ему еще одну возможность выступить на турнире Лиги.

источник: «Советский спорт»
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