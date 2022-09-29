Дерзкий новичок UFC готов победить Чимаева, но Дана Уайт против

Бо выиграл в претендентском поединке на Шоу Даны Уайта и сразу сказал, что Чимаев будет следующим:

«Дайте мне этого шведского чувака. Он даже не может сделать вес. Я его возьму. Если UFC этого не хочет, то дайте мне Логана Пола. Пусть он дебютирует в UFC. Я знаю, что у него есть бойцовские навыки. Если этот бой не состоится в UFC, давайте сделаем его в WWE. Встретимся на ринге».

Парня понесло, но он реально круто борется. Бо Никал выигрывал Первенство мира по вольной борьбе среди юниоров и чемпионат США. Сможет ли он бороться на равных с Хамзатом? Сложно сказать, но он попробует, защита от переводов у него точно есть.

Впрочем, все это продолжалось недолго, в дело вмешался президент UFC Дана Уайт:

«Не будем сходить с ума… Бо действительно хорош и я вижу, что у него большое будущие в UFC. Забавно, что все постоянно говорят о Хамзате Чимаеве, он — полноценная звезда. Все видели, что он сделал последнем бою. Этот парень просто прет как танк»!

Понятно, что ни о каком бое с Чимаевым Бо Никалу думать не стоит, но свой хайп он получил. Остается начать побеждать и все может получиться довольно красиво.

Бо Никак имеет в своей профессиональной статистике пять побед и ни одного поражения.