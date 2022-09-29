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Новый выпуск боев «Нашего Дела»: Бой Алексея Махно против Юрия Рябого

В очередном выпуске боёв «Нашего Дела» столкнулись актеры «Кадетства», «Сволочей» и «Ералаша» Александр Головин и Кирилл Емельянов. Профессиональный боец Алексей Махно дебютировал в поп-ММА против Юрия Рябого.
Новый выпуск боев «Нашего Дела»: Бой Алексея Махно против Юрия Рябого
29 сентября 2022 18:09
автор: Антон Купреченков
автор фото: "Наше Дело"

Профессиональный боец Алексей Махно с рекордом 26-9 дебютирует в поп-ММА. Его противником стал яркий и харизматичный боец «Нашего Дела» Юрий Рябой. Бой продлился всего один раунд. Махно уверенно шёл вперёд, но Рябой на отступлении попадал по Алексею точными ударами. В итоге один из них отправил Махно в нокдаун. Алексей встал, но очередная атака от Рябого на этот раз отправила Махно в нокаут. Победу одержал боец «Нашего Дела» Юрий Рябой.

"Наше Дело"

В со-главном бою вечера столкнулись актёры сериала «Кадетство», Кирилл Емельянов по прозвищу «Гнида» из «Кадетства» и Александр Головин. Бой закончился уже в первом раунде. Головин накидывался на своего соперника с быстрыми и мощными ударами. В очередном наступлении на Емельянова Кирилл упал в нокдаун второй раз, после чего отказался от дальнейшего проведения боя. В этом противостоянии победу нокаутом одержал Александр Головин.

Шодмон Назокатов провёл юбилейный десятый бой на промоушене. Его противником стал Раджаб Мугутдинов. Бой продлился все отведенные три раунда, в течение которых бойцы постоянно устраивали рубку. По итогу Шодмон оказался сильнее и выиграл в противостоянии единогласным решением судей.

Ибрагим Ильясов вышел в клетку «Нашего Дела» и вызвал на бой Фарида Ядуллаева. Словесная перепалка бойцов переросла в потасовку, которую пришлось разнимать охране, после чего бойцы сделали стердаун.

Бой Ильи Мельникова по прозвищу «Чиро» против Мурида Чоршанбиева из команды «URJ Team». В первом раунде Илья Мельников поймал Мурида на встречной удар, после чего Чоршанбиев упал в нокдаун. Второй раунд вышел по-настоящему кровавым. Мурид попадал мощными сериями, а Мельников не мог сдержать град ударов. В итоге Илье отсчитали нокдаун до десяти и бой закончился нокаутом в пользу Мурида Чоршанбиева.

Ссылка на выпуск.

Состав участников турнира

Шодмон Назокатов - Раджаб Мугутдинов

Мурид Чоршанбиев - Илья «Чиро» Мельников

Шамиль Солтанбеков - Магомед Шотаев

Кирилл Емельянов - Александр Головин

Юрий «Ассириец» Рябой - Алексей «Атаман» Махно

источник: «Советский спорт»
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Новый выпуск боев «Нашего Дела»: Бой Алексея Махно против Юрия Рябого
Новый выпуск боев «Нашего Дела»: Бой Алексея Махно против Юрия Рябого
В очередном выпуске боёв «Нашего Дела» столкнулись актеры «Кадетства», «Сволочей» и «Ералаша» Александр Головин и Кирилл Емельянов. Профессиональный боец Алексей Махно дебютировал в поп-ММА против Юрия Рябого.
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