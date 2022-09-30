Боксер Абрамов о дебюте на голых кулаках: «Не каждый боксер сможет на это согласиться»

«В первую очередь меня поразила атмосфера турнира на голых кулаках. В прошлом году я дебютировал в профессиональном боксе и меня впечатлила заряженная атмосфера турнира. Но потом был TOP DOG: Prospect, который вывел ощущения от поединков на новую планку. От голых кулаков я был в предвкушении, и не ошибся. Заряженная обстановка. Я кайфовал от того, что там происходит. Я хочу пережить эти эмоции вновь.

Если сравнивать атмосферу с первенством Европы, по любительскому боксу, то там чужда самобытность. Все турниры, как под копирку. Приезжают команды из разных городов, из разных стран. Потом церемония открытия соревнований - выступает глава района, президент Федерации бокса. Сейчас, правда, стали приглашать звёзд, но раньше этого не было. Были только известные в прошлом боксеры. В кулачке же всё по-другому. Официальное взвешивание, церемониальное, фейс-ту-фейс. Да, тоже самое, что и в профессиональном боксе, но обстановка особенно заряжает.

Голые кулаки - это что-то новое. Не каждый боксёр сможет на это согласиться. Когда я боксировал, то сам был против кулачки. Не жалеют ни кулаков, ни здоровья. Но когда завершил выступать по любителям, то нашёл в ней отличную альтернативу боксу. Атмосфера на кулачных боях олд-скульная, она заряжает. На России, Европе или мире ничего подобного не было. На Олимпиаде бомбовая атмосфера, но это из-за значимости соревнований.

На первенстве Европы всё как-то буднично было. Единственный момент, который я запомнил - это инцидент после одного из боев. Местный боксер проигрывал, но рефери снимал очки с его оппонента. В итоге, когда рефери вызвал бойцов на поднятие руки, боец сорвался - ударил рефери и начал его забивать».