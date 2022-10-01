Махачев идет за поясом UFC. Главные бои октября в ММА и боксе

2 октября. Bellator
2 октября в США состоится турнир Bellator 286, в главном поединке вечера Патрисио Фрейре сразится с Адамом Боричем. В рамках турнира Хаджимурат Бестав подерется с Исламом Муртазалиевым.
2 октября. UFC
2 октября в США пройдет турнир UFC Вегас 61. В главном поединке вечера Маккензи Дерн подерется с Ян Сяонань. В рамках ивента выступит российский тяжеловес Алексей Олейник, и Максим Гришин.
4 октября. АСА
4 октября в Грозном пройдет турнир ACA 146. В главном поединке вечера Альберт Туменов будет драться с Гаджимурадом Хирамагомедовым.
Кубок России по ММА
С 5 по 8 октября в подмосковном Красногорске состоится Кубок России по любительскому ММА.
7 октября. Бокс
7 октября лига PRAVDA FC проведет очередной боксерский турнир. В главном бою вечера Магомед Исмаилов будет драться с Александром Иличем по правилам бокса.
14 октября. AMC Fight Night
14 октября в Сочи пройдет турнир AMC Fight Night 115. В главном поединке вечера Григорий Пономарев проведет реванш с Юсупом Шуаевым.
16 октября. UFC
16 октября в США состоится очередной ивент UFC. В главном поединке Алекса Грассо будет биться с Вивиан Араужо. В рамках турнира ожидается возвращение россиянина Аскара Аскарова.
22 октября. UFC 280
22 октября в Абу-Даби пройдет самый ожидаемый турнир осени. Ислам Махачев и Чарльз Оливейра оспорят титул UFC в легком весе.
Петр Ян будет драться с Шоном О'Мэлли, Никита Крылов подерется с Волканом Оздемиром, Абубакар Нурмагомедов выйдет против Гаджи Омаргаджиева, Зубайра Тухугов сразится с Лукасом Алмейда.
30 октября. UFC
30 октября в США состоится заключительный турнир UFC в этом месяце. В главное поединке вечера Келвин Каттар подерется с Арнольдом Алленом.