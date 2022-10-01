СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Артур Арутюнян прокомментировал сенсационное поражение Махно

Руководитель поп-ММА промоушена «Наше Дело» Артур Арутюнян прокомментировал «Советскому спорту» главные события прошедшего турнира организации.
Артур Арутюнян прокомментировал сенсационное поражение Махно
01 октября 2022 10:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: «Наше Дело»

О сенсационном поражении Алексея Махно

— Такого развития поединка никто не ожидал. Юрий Рябой был в этом бою андердогом, но смог победить. Кто-то скажет везение, но я скажу, что это еще раз показывает, насколько конкурентными становятся наши бойцы «Нашего Дела». Мы и дальше будем развиваться и привлекать все больше профессиональных спортсменов из ведущих мировых лиг.

О поединке Емельянова и Головина

— И Саша Головин и Кирилл Емельянов показали зрелищный бой. Для актеров с телеэкранов они проявили себя как настоящие бойцы. И фанатам ММА и людям далеким от единоборств этот поединок зайдет.

О будущем блогера Михаила «Лев Против» Лазутина

— С Михаилом Лазутиным у нас нет долгосрочного контракта, он выступал в нашей бойцовской лиге как приглашенный гость. Он провел у нас три поединка и все проиграл. Про его участие в ближайших ивентах мы не вели переговоры.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Махачев идет за поясом UFC. Главные бои октября в ММА и боксе
Махачев идет за поясом UFC. Главные бои октября в ММА и боксе
Холодный октябрь планирует подарить нам жаркие поединки. «Советский спорт» расскажет о главных событиях.
01.10.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Боксер Абрамов о дебюте на голых кулаках: «Не каждый боксер сможет на это согласиться»
Боксер Абрамов о дебюте на голых кулаках: «Не каждый боксер сможет на это согласиться»
24 сентября победитель первенства Европы по боксу Иван Абрамов дебютировал в боях на голых кулаках на турнире TOP DOG FC 16, где одержал победу над Давидом «Пулемётом» Оганнисяном. «Советский спорт» узнал у спортсмена о впечатлениях от дебюта на голых кулаках.
30.09.2022 09:01
ММА
автор: Антон Купреченков
Новый выпуск боев «Нашего Дела»: Бой Алексея Махно против Юрия Рябого
Новый выпуск боев «Нашего Дела»: Бой Алексея Махно против Юрия Рябого
В очередном выпуске боёв «Нашего Дела» столкнулись актеры «Кадетства», «Сволочей» и «Ералаша» Александр Головин и Кирилл Емельянов. Профессиональный боец Алексей Махно дебютировал в поп-ММА против Юрия Рябого.
29.09.2022 18:09
ММА
автор: Антон Купреченков
Дерзкий новичок UFC готов победить Чимаева, но Дана Уайт против
Дерзкий новичок UFC готов победить Чимаева, но Дана Уайт против
Боец среднего веса UFC Бо Никал еще не успел дебютировать в организации, а уже хочет побить одну из самых больших звезд промоушена.
29.09.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Ильнар Ишимбаев из Hardcore FC разнес американского кулачника
Ильнар Ишимбаев из Hardcore FC разнес американского кулачника
Россиянин Ильнар «Хантер» Ишимбаев, выступающий в лиге Hardcore FC, выиграл бой у американского спортсмена из Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) Джулиана Лейна.
28.09.2022 14:42
ММА
автор: Антон Купреченков
Hовые нокауты. Что ждать от Александра Емельяненко?
Hовые нокауты. Что ждать от Александра Емельяненко?
Российский боец поп-ММА Александр Емельяненко переживает не самые лучшие моменты своей карьеры. Мы решили обрисовать его перспективы.
28.09.2022 08:08
ММА
автор: Антон Купреченков
Ну где же ты Мариф Пираев? Улетел, но обещал вернуться
Ну где же ты Мариф Пираев? Улетел, но обещал вернуться
Марифа Пираева очень активно обсуждают, он уехал из России после получения повестки из военкомата, но сказал, что находится на сборах… в Грузии.
27.09.2022 10:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Али Исаев сменил гражданство и подписался в UFC
Али Исаев сменил гражданство и подписался в UFC
Бывший российский тяжеловес пополнил ростер UFC.
27.09.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Владимир Минеев собрался на фронт, а Мариф Пираев убежал из страны
Владимир Минеев собрался на фронт, а Мариф Пираев убежал из страны
Реалии нашей жизни таковы, кто-то проявляет свою железную позицию на деле, а другие много говорят. Рассказываем о сложившейся ситуации.
26.09.2022 10:03
ММА
автор: Антон Купреченков
Пациент жив! Как «Бавария» разгромила «Байер» и спасла от увольнения Нагельсманна
В стартовом матче 8-го тура чемпионата Германии чемпион страны с крупным счетом победил «Байер» - 4:0, прекратив разговоры об отставке главного тренера.
Подниматься со дна не придется. Как сборную России по хоккею будут возвращать в международную семью
По итогам голосования на конгрессе ИИХФ в Белеке было решено, что наша и белорусская сборные возобновят участие в чемпионатах мира сразу в элитном дивизионе. Правда, сроки возвращения пока не называются.
«Если завтра война, если завтра в поход…» Кто из спортсменов уже получил повестки в армию
Частичная мобилизация, объявленная Россией на прошлой неделе, с первых дней затронула и большой спорт.
«Еще раз убедились в бразилозависимости питерцев». Валерий Кечинов — о причинах поражения «Зенита» от «Спартака»
Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов подвел для «Плеймейкера» итоги кубкового матча, в котором красно-белые разгромили «Зенит» со счетом 3:0.
Вагабов, Романкевич и Тарасов зажгут в Москве! Расклад на поединки «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
30 сентября в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» столкнутся представители смешанных единоборств и звезды поп-ММА. «Плеймейкер» взвешивает шансы участников турнира.
«Феррари» прервет победную серию Ферстаппена! Расклады на Гран-при Сингапура
С 30 сентября по 2 октября на городской трассе «Марина-Бэй» в Сингапуре пройдет 17-й этап «Формулы-1». «Плеймейкер» оценил шансы пилотов и команд.
«Сегодняшний «Зенит» — слабый? Нет-нет-нет!» Квинси Промес — о крупной победе «Спартака» над чемпионом
После кубкового разгрома «Зенита» (3:0) экспресс-комментарий дал главный герой вечера Квинси Промес, забивший два спартаковских гола, включая победный.
«Разгром «Зенита» отвлек от мыслей о приговоре Ларину». Наиль Умяров — после знаковой победы «Спартака»
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров после победы над «Зенитом» в Кубке России (3:0) рассказал об игре и событиях в клубе и российском футболе в целом.
Всем уже не до футбола? Как «Спартак» разбил «Зенит» в Кубке при почти пустых трибунах
В третьем туре группового этапа Кубка России красно-белые дома крупно победили чемпиона страны (3:0) благодаря дублю Квинси Промеса и шикарному голу Александра Соболева.
Футбол с Киргизией смотреть не хотят — народу подавай фигуристок! Как меняются ТВ-рейтинги
На минувшей неделе обновлен рекорд российского телевидения за период с начала лета по количеству зрителей, смотревших спортивную трансляцию.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика