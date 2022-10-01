Артур Арутюнян прокомментировал сенсационное поражение Махно

О сенсационном поражении Алексея Махно

— Такого развития поединка никто не ожидал. Юрий Рябой был в этом бою андердогом, но смог победить. Кто-то скажет везение, но я скажу, что это еще раз показывает, насколько конкурентными становятся наши бойцы «Нашего Дела». Мы и дальше будем развиваться и привлекать все больше профессиональных спортсменов из ведущих мировых лиг.

О поединке Емельянова и Головина

— И Саша Головин и Кирилл Емельянов показали зрелищный бой. Для актеров с телеэкранов они проявили себя как настоящие бойцы. И фанатам ММА и людям далеким от единоборств этот поединок зайдет.

О будущем блогера Михаила «Лев Против» Лазутина

— С Михаилом Лазутиным у нас нет долгосрочного контракта, он выступал в нашей бойцовской лиге как приглашенный гость. Он провел у нас три поединка и все проиграл. Про его участие в ближайших ивентах мы не вели переговоры.