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Али Исаев никуда не подписан, будет ли вообще драться бывший российский тяжеловес?

Новоиспеченный гражданин Азербайджана не подписан в UFC. Мы решили разобраться в сложившейся ситуации.
Али Исаев никуда не подписан, будет ли вообще драться бывший российский тяжеловес?
02 октября 2022 10:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Социальная сеть Али Исаева

Сначала источники сказали, что Али Исаев стал бойцом UFC, потом информацию опровергли, был анонсировано его подписание в Bellator, но и его опровергли… Если честно, то такая политика непонятна. К чему эта конспирация? Али Исаев не дрался три года и его уже успели забыть…

На данный момент он является свободным агентом:

PFL

Туда Али Исаев точно не вернется, PFL ведет откровенную антироссийскую политику и избавляется от россиян, смена гражданства ему не поможет, американцы помнят, что он представлял Россию.

Bellator

Тоже весьма сомнительно, что его там кто-то ждет. Да, ростер тяжелого веса Bellator весьма скуден, но из наших соотечественников там лишь бойцы команды Fedor Team. Учитывая, что представители Исаева уже опровергли подписание, то ждать его там тоже не стоит. Хотя, он мог бы показать в Bellator очень неплохой результат.

UFC

Это единственный вариант для Али Исаева. Промоушен Даны Уайта всегда рад сильным бойцам из любой страны. Азербайджанец может стать весьма достойным пополнением тяжелого веса, мы надеемся, что именно там он и окажется.

Али Исаев не выходил в октагон три года. В последнем бою он победил Джареда Рошолта техническим нокаутом в четвертом раунде. На его счету девять побед и ни одного поражения.

источник: «Советский спорт»
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