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Триумф китайской спортсменки. Результаты турнира UFC Vegas 61

В США состоялся турнир UFC Vegas 61, в главном бою вечера Ян Сяонянь победила Маккензи Дерн раздельным решением судей.
Триумф китайской спортсменки. Результаты турнира UFC Vegas 61
02 октября 2022 12:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Главный бой

Маккензи Дерн и Ян Сяонянь показали довольно сбалансированный и равный бой. Китаянка была лучше и точнее в стойке. а американка сделала акцент на борьбу. Решение было довольно тяжелым, судьи долго совещались и отдали победу Ян Сяонянь раздельным судейским решением.

Поражение Борщева

Вячеслав Борщев проиграл Майку Дэвису. Россиянин продемонстрировал большие проблемы с защитой от борьбы, чем и воспользовался американец, победив единогласным решением судей.

Источник фото: UFC

Поражение Олейника

Российский тяжеловес Алексей Олейник не смог ничего противопоставить Илиру Латифи, уступив единогласным решением судей.

источник: «Советский спорт»
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Триумф китайской спортсменки. Результаты турнира UFC Vegas 61
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