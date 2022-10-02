Триумф китайской спортсменки. Результаты турнира UFC Vegas 61

Главный бой

Маккензи Дерн и Ян Сяонянь показали довольно сбалансированный и равный бой. Китаянка была лучше и точнее в стойке. а американка сделала акцент на борьбу. Решение было довольно тяжелым, судьи долго совещались и отдали победу Ян Сяонянь раздельным судейским решением.

Поражение Борщева

Вячеслав Борщев проиграл Майку Дэвису. Россиянин продемонстрировал большие проблемы с защитой от борьбы, чем и воспользовался американец, победив единогласным решением судей.

Источник фото: UFC

Поражение Олейника

Российский тяжеловес Алексей Олейник не смог ничего противопоставить Илиру Латифи, уступив единогласным решением судей.