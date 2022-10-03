Уехавший из России Мариф Пираев анонсировал свой декабрьский поединок

Мариф Пираев продолжает заниматься троллингом или реально не понимает абсурда сложившейся с ним ситуации.

Сначала он оказывается в Тбилиси и говорит, что изучает там грузинскую борьбу, что странно, или там уже собрался весь ТОП UFC? Нет, лишь скромняга Мариф Пираев. Потом стало известно, что Мариф серьезно заболел и вынужден был отправиться в Грузию на лечение… Разумеется, никаких справок спортсмен не публикует, а предлагает верить ему на слово, часто удаляя свои посты, закрывая комментарии и меняя смысл текста. Пираева критикует все спортивное сообщество, особенно на фоне примера Владимира Минеева, который получил повестку и отправится в действующую часть. Это еще не все… Мариф Пираев лечится, попутно изучая борьбу и говорит, что будет драться в декабре. Разумеется, что драться он собрался в России:

«Друзья, приветствую всех! Многие ждали нашего боя, но, к сожалению, я получил травму и уехал на реабилитацию! Декабрь, Москва, Fight Nights, до встречи», - написал Пираев в своих социальных сетях.

социальная сеть Марифа Пираева

Марифа Пираева сейчас узнала вся Россия, даже люди, которые не знают, что такое ММА. Очень сомнительно, что у него получится выступить в декабре, а любой промоушен, что подпишется на это, получит огромную антирекламу и порцию народного негатива. Кстати, непонятно, травма или болезнь?