СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Исмагулов и Царукян обещают показать зажигательный бой в декабре

17 декабря в США российский легковесы проведут поединок в рамках UFC.
Исмагулов и Царукян обещают показать зажигательный бой в декабре
04 октября 2022 08:31
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Впрочем, российскими бойцами они являются лишь номинально. Арман Царукян выходит в октагон под флагом Армении, а Дамир Исмагулов представляет Казахстан.

Стоит отметить, что это последний бой Дамира Исмагулова по действующему контракту, который с ним обязательно продлят.

Что ждать от поединка

Нас ждет классическое противостояние борца и ударника. Дамир Исмагулов идет на серии из девятнадцати побед подряд, в UFC он еще не проигрывал, предпочитая побеждать судейскими решениями, за последние годы он смог подтянуть свою борьбу и является неплохим ударником.

Арман Царукян в прошлом поединке уступил Матеушу Гамроту единогласнм решением судей, его победная серия состояла из пяти побед кряду. Понятно, что он захочет закрыть поражение и финишировать Дамира Исмагулова, что довольно проблематично. Гамрот показал, что с борьбой у Царукяна не все в порядке и этим будет пользоваться Дамир Исмагулов, которому нужно оставаться на ногах и работать в стойке.

В статистике Дамира Исмагулова двадцать четыре победы и одно поражение.

В статистике Армана Царукяна восемнадцать побед и три поражения.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Ян может проиграть, если не будет комбинировать стойку с борьбой. Прогноз на бой с Шоном О\'Мэлли
Ян может проиграть, если не будет комбинировать стойку с борьбой. Прогноз на бой с Шоном О'Мэлли
22 октября в Абу-Даби пройдет турнир UFC 280. В одном из поединков главного карда состоится бой в легчайшем весе, Петр Ян подерется с Шоном О'Мэлли.
04.10.2022 08:58
ММА
автор: Антон Купреченков
Исмагулов и Царукян обещают показать зажигательный бой в декабре
Исмагулов и Царукян обещают показать зажигательный бой в декабре
17 декабря в США российский легковесы проведут поединок в рамках UFC.
04.10.2022 08:31
ММА
автор: Антон Купреченков
Уехавший из России Мариф Пираев анонсировал свой декабрьский поединок
Уехавший из России Мариф Пираев анонсировал свой декабрьский поединок
Легковес Мариф Пираев, сбежавший из России, продолжает вещать из социальных сетей, закрыв комментарии и обещает вернуться.
03.10.2022 09:07
ММА
автор: Антон Купреченков
Триумф китайской спортсменки. Результаты турнира UFC Vegas 61
Триумф китайской спортсменки. Результаты турнира UFC Vegas 61
В США состоялся турнир UFC Vegas 61, в главном бою вечера Ян Сяонянь победила Маккензи Дерн раздельным решением судей.
02.10.2022 12:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Али Исаев никуда не подписан, будет ли вообще драться бывший российский тяжеловес?
Али Исаев никуда не подписан, будет ли вообще драться бывший российский тяжеловес?
Новоиспеченный гражданин Азербайджана не подписан в UFC. Мы решили разобраться в сложившейся ситуации.
02.10.2022 10:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Артур Арутюнян прокомментировал сенсационное поражение Махно
Артур Арутюнян прокомментировал сенсационное поражение Махно
Руководитель поп-ММА промоушена «Наше Дело» Артур Арутюнян прокомментировал «Советскому спорту» главные события прошедшего турнира организации.
01.10.2022 10:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Махачев идет за поясом UFC. Главные бои октября в ММА и боксе
Махачев идет за поясом UFC. Главные бои октября в ММА и боксе
Холодный октябрь планирует подарить нам жаркие поединки. «Советский спорт» расскажет о главных событиях.
01.10.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Боксер Абрамов о дебюте на голых кулаках: «Не каждый боксер сможет на это согласиться»
Боксер Абрамов о дебюте на голых кулаках: «Не каждый боксер сможет на это согласиться»
24 сентября победитель первенства Европы по боксу Иван Абрамов дебютировал в боях на голых кулаках на турнире TOP DOG FC 16, где одержал победу над Давидом «Пулемётом» Оганнисяном. «Советский спорт» узнал у спортсмена о впечатлениях от дебюта на голых кулаках.
30.09.2022 09:01
ММА
автор: Антон Купреченков
Новый выпуск боев «Нашего Дела»: Бой Алексея Махно против Юрия Рябого
Новый выпуск боев «Нашего Дела»: Бой Алексея Махно против Юрия Рябого
В очередном выпуске боёв «Нашего Дела» столкнулись актеры «Кадетства», «Сволочей» и «Ералаша» Александр Головин и Кирилл Емельянов. Профессиональный боец Алексей Махно дебютировал в поп-ММА против Юрия Рябого.
29.09.2022 18:09
ММА
автор: Антон Купреченков
Дерзкий новичок UFC готов победить Чимаева, но Дана Уайт против
Дерзкий новичок UFC готов победить Чимаева, но Дана Уайт против
Боец среднего веса UFC Бо Никал еще не успел дебютировать в организации, а уже хочет побить одну из самых больших звезд промоушена.
29.09.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика