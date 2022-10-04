Исмагулов и Царукян обещают показать зажигательный бой в декабре

Впрочем, российскими бойцами они являются лишь номинально. Арман Царукян выходит в октагон под флагом Армении, а Дамир Исмагулов представляет Казахстан.

Стоит отметить, что это последний бой Дамира Исмагулова по действующему контракту, который с ним обязательно продлят.

Что ждать от поединка

Нас ждет классическое противостояние борца и ударника. Дамир Исмагулов идет на серии из девятнадцати побед подряд, в UFC он еще не проигрывал, предпочитая побеждать судейскими решениями, за последние годы он смог подтянуть свою борьбу и является неплохим ударником.

Арман Царукян в прошлом поединке уступил Матеушу Гамроту единогласнм решением судей, его победная серия состояла из пяти побед кряду. Понятно, что он захочет закрыть поражение и финишировать Дамира Исмагулова, что довольно проблематично. Гамрот показал, что с борьбой у Царукяна не все в порядке и этим будет пользоваться Дамир Исмагулов, которому нужно оставаться на ногах и работать в стойке.

В статистике Дамира Исмагулова двадцать четыре победы и одно поражение.

В статистике Армана Царукяна восемнадцать побед и три поражения.