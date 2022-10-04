Ян может проиграть, если не будет комбинировать стойку с борьбой. Прогноз на бой с Шоном О\'Мэлли

Шон О'Мэлли - очень серьезный вызов для Петра Яна. Американец является опаснейшим ударником и нокаутером. Россиянин занимает первую строчку рейтинга UFC легчайшего веса, а Шон О'Мэлли лишь тринадцатую, но от этого интриги только больше. У Петра Яна есть одна проблема, он поменял локацию подготовки, а с ней и стиль ведения боя. Нет, Петр всегда был ударником, но раньше он любил комбинировать борьбу и ударную технику. По бою с Алджамейном Стерлингом стало ясно, что россиянин испытывает трудности с борьбой в партере и с защитой от тейкдаунов, чего раньше за ним не наблюдалось, а это прямая связь с изменением тренировочного процесса. В этом бою очень велика вероятность нокаута и исполнить его может именно американец, но для этого Петр Ян должен драться именно в стойке и не пытаться провести переводы в партер. Если россиянин свалит американца, осуществит его удержание, побьет на земле, сбив ему дыхание, то сможет финишировать его и в стойке, но для этого надо бороться!

В статистике Петра Яна шестнадцать побед и три поражения.

В рекорде Шона О'Мэлли пятнадцать побед и одно поражение.