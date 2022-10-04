Eмельяненко готов поддержать население Донбасса за триста тысяч рублей в сутки

Российский боец поп-ММА продолжает привлекать внимание своими глупыми фразами и выходками. Он готов зарабатывать на всем, общаясь непонятно с кем и по-своему личному номеру. Неизвестные люди позвонили ему на телефон, представились представителями одного из Федеральных каналов и предложили поездку в Донецк.

Емельяненко попросили поехать на Донбасс, встретиться с российскими военнослужащими, пообщаться с детьми. Все это должно было длиться около четырех дней, а сумма вознаграждения должна была составить триста тысяч рублей. Александр не стал мелочиться и предложил такую же сумму, но за каждый день пребывания в Донецке, сославшись на занятость и работу в Москве.

«Это займет четыре дня? Тогда каждый день — по 300 тысяч рублей. Дело в том, что я работаю и получаю больше денег. Я и так планирую съездить с другими организациями. Но вы можете под меня и рекламу сделать. Все, что заработаете сверху — будет ваше», — сказал Емельяненко.

Тяжеловес готов на все и сам заработает и другим поможет… Настоящий «Граф Монте-Кристо». Все это конечно смешно, если бы не было так печально!