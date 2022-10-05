СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Стерлинг уже включил заднюю и готовит почву на случай поражения Диллашоу

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг сомневается, что претендент на пояс Ти Джей Диллашоу не употребляет допинг.
Стерлинг уже включил заднюю и готовит почву на случай поражения Диллашоу
05 октября 2022 08:02
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Титульный бой в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Ти Джеем Диллашоу возглавит турнир UFC 280, который пройдет 22 октября в Абу-Даби, но чемпион уже начинает готовить почву для поражения:

«Если бы мне нужно было сделать прогноз, то я бы сообщил, что у меня нет никаких сомнений в его жульничестве. Он определенно продолжает химичить, точно употребляя запрещенные препараты. У него точно есть врач, который прописал ему микродозирование и это не заметно в рамках тестирования. Я гарантирую, что у него есть способ получения преимущества в честном поединке, он делал так всю свою карьеру, но я смирился с этим. Для меня это не первый раз, я часто дрался с разными химиками. Все зависит от подготовки бойца, а не его добавках, я готовлюсь по полной программе и уверен, что смогу одолеть Диллашоу, сделав это досрочно».

Стерлинг в своем репертуаре, ему все равно, что в UFC самый лучший в мире допинг-контроль, а в случае поражения он скажет, что всему виной допинг.

В статистике Ти Джея Диллашоу двадцать побед и четыре поражения.

В рекорде Алджамейна Стерлинга двадцать одна победа и три поражения

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Стерлинг уже включил заднюю и готовит почву на случай поражения Диллашоу
Стерлинг уже включил заднюю и готовит почву на случай поражения Диллашоу
Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг сомневается, что претендент на пояс Ти Джей Диллашоу не употребляет допинг.
05.10.2022 08:02
ММА
автор: Антон Купреченков
Eмельяненко готов поддержать население Донбасса за триста тысяч рублей в сутки
Eмельяненко готов поддержать население Донбасса за триста тысяч рублей в сутки
Александр Емельяненко стал жертвой розыгрыша и снова вляпался в неприятную историю.
04.10.2022 22:54
ММА
автор: Антон Купреченков
Ян может проиграть, если не будет комбинировать стойку с борьбой. Прогноз на бой с Шоном О\'Мэлли
Ян может проиграть, если не будет комбинировать стойку с борьбой. Прогноз на бой с Шоном О'Мэлли
22 октября в Абу-Даби пройдет турнир UFC 280. В одном из поединков главного карда состоится бой в легчайшем весе, Петр Ян подерется с Шоном О'Мэлли.
04.10.2022 08:58
ММА
автор: Антон Купреченков
Исмагулов и Царукян обещают показать зажигательный бой в декабре
Исмагулов и Царукян обещают показать зажигательный бой в декабре
17 декабря в США российский легковесы проведут поединок в рамках UFC.
04.10.2022 08:31
ММА
автор: Антон Купреченков
Уехавший из России Мариф Пираев анонсировал свой декабрьский поединок
Уехавший из России Мариф Пираев анонсировал свой декабрьский поединок
Легковес Мариф Пираев, сбежавший из России, продолжает вещать из социальных сетей, закрыв комментарии и обещает вернуться.
03.10.2022 09:07
ММА
автор: Антон Купреченков
Триумф китайской спортсменки. Результаты турнира UFC Vegas 61
Триумф китайской спортсменки. Результаты турнира UFC Vegas 61
В США состоялся турнир UFC Vegas 61, в главном бою вечера Ян Сяонянь победила Маккензи Дерн раздельным решением судей.
02.10.2022 12:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Али Исаев никуда не подписан, будет ли вообще драться бывший российский тяжеловес?
Али Исаев никуда не подписан, будет ли вообще драться бывший российский тяжеловес?
Новоиспеченный гражданин Азербайджана не подписан в UFC. Мы решили разобраться в сложившейся ситуации.
02.10.2022 10:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Артур Арутюнян прокомментировал сенсационное поражение Махно
Артур Арутюнян прокомментировал сенсационное поражение Махно
Руководитель поп-ММА промоушена «Наше Дело» Артур Арутюнян прокомментировал «Советскому спорту» главные события прошедшего турнира организации.
01.10.2022 10:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Махачев идет за поясом UFC. Главные бои октября в ММА и боксе
Махачев идет за поясом UFC. Главные бои октября в ММА и боксе
Холодный октябрь планирует подарить нам жаркие поединки. «Советский спорт» расскажет о главных событиях.
01.10.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Боксер Абрамов о дебюте на голых кулаках: «Не каждый боксер сможет на это согласиться»
Боксер Абрамов о дебюте на голых кулаках: «Не каждый боксер сможет на это согласиться»
24 сентября победитель первенства Европы по боксу Иван Абрамов дебютировал в боях на голых кулаках на турнире TOP DOG FC 16, где одержал победу над Давидом «Пулемётом» Оганнисяном. «Советский спорт» узнал у спортсмена о впечатлениях от дебюта на голых кулаках.
30.09.2022 09:01
ММА
автор: Антон Купреченков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика