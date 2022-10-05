Стерлинг уже включил заднюю и готовит почву на случай поражения Диллашоу

Титульный бой в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Ти Джеем Диллашоу возглавит турнир UFC 280, который пройдет 22 октября в Абу-Даби, но чемпион уже начинает готовить почву для поражения:

«Если бы мне нужно было сделать прогноз, то я бы сообщил, что у меня нет никаких сомнений в его жульничестве. Он определенно продолжает химичить, точно употребляя запрещенные препараты. У него точно есть врач, который прописал ему микродозирование и это не заметно в рамках тестирования. Я гарантирую, что у него есть способ получения преимущества в честном поединке, он делал так всю свою карьеру, но я смирился с этим. Для меня это не первый раз, я часто дрался с разными химиками. Все зависит от подготовки бойца, а не его добавках, я готовлюсь по полной программе и уверен, что смогу одолеть Диллашоу, сделав это досрочно».

Стерлинг в своем репертуаре, ему все равно, что в UFC самый лучший в мире допинг-контроль, а в случае поражения он скажет, что всему виной допинг.

В статистике Ти Джея Диллашоу двадцать побед и четыре поражения.

В рекорде Алджамейна Стерлинга двадцать одна победа и три поражения